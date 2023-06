Cinema Revolution, in sala a 3,50 euro per tutta l’estate: ecco come funziona l’iniziativa del Mic

Dall’11 giugno al 21 settembre tutti i film italiani ed europei, anche in prima visione, a 3,50 euro. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa del Ministero della Cultura

Per tutta l’estate i film al cinema costano la metà. Dal 16 giugno al 16 settembre parte Cinema Revolution, l’iniziativa che consente di guardare film italiani ed europei al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro. In realtà l’iniziativa partirà e si concluderà con la cinque giorni di Cinema in Festa, quindi, andare al cinema costerà solo 3,50 euro in tutte le sale aderenti dall’11 giugno al 21 settembre. L’iniziativa, promossa con un investimento di circa 20 milioni di euro dal Ministero della Cultura, è stata fortemente voluta da tutte le componenti del comparto cinematografico, dai produttori ai distributori fino agli esercenti per trasformare i mesi più caldi dell’anno in una stagione straordinaria di film e promozioni. Ma come funziona Cinema Revolution? Ecco tutti i dettagli.

Cinema Revolution: come funziona?

Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate, inizierà e si concluderà con la cinque giorni di Cinema in Festa, l’appuntamento che per 5 anni (2022-2026) a giugno e a settembre prevede ingressi a prezzo ridotto per film, anteprime, masterclass e altri eventi speciali alla presenza dei protagonisti. Le edizioni 2023 dell’iniziativa si terranno, da domenica 11 a giovedì 15 giugno e da domenica 17 a giovedì 21 settembre in cui andare al cinema costerà solo 3,50 euro in tutta Italia e in tutte le sale aderenti. Lanciata da Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, la prima edizione di Cinema in festa si è tenuta l’anno scorso e si era conclusa con grande successo, totalizzando 1,15 milioni di spettatori e quest’anno sarà parte integrante di Cinema Revolution.

Quali cinema aderiscono all’iniziativa?

All’iniziativa ha già aderito oltre il 95% dei cinema italiani, per un totale di 3.000 schermi, dove verranno proiettati tutti i film già usciti e molte anteprime di cinema italiano ed europeo. Per scoprire (l’elenco verrà aggiornato man mano) i film e le sale che aderiscono all’iniziativa, si può controllare sul sito di Cinema Revolution. Per i 10 giorni, tra giugno e settembre, di riduzione, invece c’è Cinema in Festa.