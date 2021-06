Christie’s: Arte contemporanea e Design insieme per la nuova edizione “NOMAD” St. Moritz

NOMAD ST.MORITZ 2021 in collaborazione con Christie’s presenta e unisce collezioni di arte e di design in un unico ambiente. (8,9,10,11 luglio 2021)

Questa mostra di vendita privata sta rispondendo alle continue circostanze di quest’anno, con NOMAD e Christie’s che uniscono le forze per offrire a ospiti, clienti e gallerie un’esperienza eccezionale, ricca di contenuti e accessibile a un nuovo pubblico globale di collezionisti. NOMAD ospiterà un’edizione parallela di St. Moritz quest’estate, attraverso una piattaforma digitale ospitata da Christie’s London, e raggiungendo un pubblico più vasto che mai.

Saranno presentati circa 24 straordinari oggetti di design e opere d’arte provenienti da tutto il mondo. La varietà e la qualità artistica intrinseca di questa collezione di oggetti è una testimonianza della posizione unica di NOMAD all’intersezione tra design e arte. Opere contemporanee della pittrice svedese Mamma Andersson e della designer brasiliana Ines Schertel saranno affiancate a design da collezione come quello di Alessandro Mendini per ALPI e l’arte di Alighiero Boetti del 1987. Nella selezione saranno incluse anche le collaborazioni presentate per la prima volta a NOMAD ST.MORITZ come The Palm Duet Chaise Longue di Loro Piana Interiors, disegnata da Raphael Navot.

NOMAD ST.MORITZ 2021 sarà la prima edizione estiva alpina che farà ripartire la stagione del design da collezione e dell’arte contemporanea. Dopo il lungo inverno della pandemia e circondato dal paesaggio incontaminato della Valle dell’Engadina, NOMAD riunirà il suo elenco selezionato di gallerie da Beirut, Rio, New York, Zurigo e oltre. Rinvigorito dalla freschezza dell’estate in montagna e da una maggiore presenza di arte contemporanea con lo spettacolo NOMAD YESMAD curato dall’artista Kenny Schachter, NOMAD brillerà più che mai a luglio.

Le gallerie presenti:

107 S-chanf , S-chanf

8 Holland Street , London

Angela Weber Möbel , Zurich

Antonia Miletto , Venice

Carwan Gallery , Athens

Design Editions , Milan

Don Tanani , Cairo

Galerie Karsten Greve , Koln, St. Moritz, Paris

Galerie Knoel l, Basel

Galerie Tschudi , Zuoz

Galleria Luisa Delle Piane , Milan

Galleria Monica De Cardenas , Zuoz

Galleria Rossella Colombari , Milan

Iwan Maktabi , Beirut

YALI Glass , Venice

Larkin Erdmann , Zurich

Loro Piana Interiors and Raphael Navot , Milan

Mercado Moderno , Rio de Janeiro

ML Fine Art , Milan

Stephen Friedman Gallery , London

Thomsen Gallery , New York

UNNO Gallery , Mexico City

Vistamare | Vistamarestudio , Pescara, Milan