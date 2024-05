Cdp migliora il suo rating di sostenibilità: Iss Esg la promuove e le assegna lo status di “Prime”

Il rating assegnato da Iss Esg a Cdp sale da C- a C. L’upgrade fa seguito alle recenti promozioni ottenute dalle altre agenzie di rating di sostenibilità

specializzate su scala globale

Cassa Depositi e Prestiti migliora il rating di sostenibilità assegnato dall’agenzia di rating Iss Esg, tra i principali leader di mercato a livello globale nella valutazione dei fattori ESG.

Nell’ultimo aggiornamento di aprile, il rating di Cdp è infatti cresciuto di un livello rispetto al precedente giudizio, passando da C- a C nella scala di valutazione dell’agenzia.

“Con questo upgrade, Cdp raggiunge per la prima volta lo status “Prime” nel ranking Iss Esg, conferito alle società best-in-class di ciascun comparto, e si posiziona sopra la media del proprio settore di riferimento (“Development Banks”), attualmente composto da circa 50 società complessivamente valutate dall’agenzia su scala internazionale”, spiega con soddisfazione Cdp in una nota, sottolineando che “questo risultato rappresenta un ulteriore riconoscimento della crescente e trasversale integrazione della sostenibilità a livello aziendale e fa seguito ai miglioramenti delle performance ESG ottenuti nei mesi scorsi da parte di altre agenzie di rating specializzate a livello internazionale, quali Moody’s Analytics e Morningstar Sustainalytics”.

Cdp migliora in “Social & Governance” e nelle condizioni di lavoro

Sono due le dimensioni nelle quali Cdp ha migliorato i propri risultati: “Social & Governance”, valutata con un livello di rating pari a B-, al di sopra della media del proprio settore di riferimento, e nella categoria “Labour standards and working conditions”, che prende in considerazione il benessere dei dipendenti.

Tra gli altri punti di forza dell’azienda, Iss Esg riconosce l’ampia offerta di servizi finanziari con elevati benefici sociali e ambientali, destinati ad esempio alla costruzione di ospedali, scuole, alloggi sociali, ma anche a progetti nei settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. In aggiunta, viene evidenziata l’adozione di criteri Esg per la valutazione e il monitoraggio delle proprie attività di finanziamento e investimento, anche in termini di impatto ex-post. Sono infine valutati positivamente la solida gestione delle questioni etiche aziendali e l’elevato grado di trasparenza delle informazioni a livello aziendale.