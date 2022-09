Calzedonia rileva Marras: il gruppo acquista l’80% della società con il nome dello stilista sardo

Il Gruppo di Sandro Veronesi aggiunge al suo carnet di marchi anche un pret-à-porter entrando così anche nel modo delle sfilate. Novità in arrivo per la sua controllata Signorvino

Calzedonia, il gruppo veneto che fa capo a Sandro Veronesi, ha annunciato l’acquisto dell’80% della società che porta il nome dello stilista sardo Antonio Marras. L’obiettivo è quello di realizzare investimenti adeguati al pieno rilancio del marchio dello stilista sardo, mettendo a disposizione l’esperienza nel retail e nella produzione, nonché la sua forza finanziaria, per sviluppare le potenzialità del noto stilista sardo. Contestualmente, Antonio Marras continuerà a dedicarsi alla creazione e realizzazione di abiti unici, accessori, complementi di arredo ispirato dalla sua arte.

“L’accordo, si legge in una nota, prevede che il Gruppo Calzedonia metta a disposizione la sua esperienza nel retail e nella produzione, nonché la sua forza finanziaria, per sviluppare le potenzialità del noto stilista sardo. Antonio Marras continuerà a dedicarsi alla creazione e realizzazione di abiti unici, accessori, complementi di arredo e quant’altro, ispirato dalla sua arte”.

“Questo accordo – dichiara il presidente di Gruppo Calzedonia Sandro Veronesi – rappresenta l’ingresso del nostro gruppo in un mondo di alta esclusività e creatività per noi nuovo e quindi da affrontare con prudenza e rispetto. Siamo però convinti che l’arte e l’intuito di Antonio Marras supportati dalla nostra organizzazione, possano dare ottimi frutti”. “Sono felice di aver concluso questo accordo con Sandro Veronesi. Finalmente mi potrò dedicare esclusivamente all’aspetto creativo certo che al mio fianco ci sono professionisti di altissimo spessore che mi accompagneranno in questa nuova avventura” dice Marras.

Marras si aggiunge ai sette marchi del gruppo Calzedonia. Per Signorvino nuovi investimenti

Il Gruppo Calzedonia comprende, oltre al marchio che dà il nome all’intero gruppo, anche i marchi Intimissimi, Intimissimi Uomo e Tezenis per il settore “intimo”. A questi si è aggiunto nel 2009 il brand del cachemire Falconeri e dal 2015 inoltre fa parte del gruppo anche il marchio Atelier Emé, che crea e produce abiti da sposa e da cerimonia.

Uscendo invece dal settore dell’abbigliamento, Calzedonia ha aggiunto anche Signorvino, con l’obiettivo di valorizzare i vini italiani attraverso una corta rete di commercializzazione tra produttore e consumatore: proprio a luglio scorso, celebrando i 10 anni della nascita di Signorvino, Veronesi ha annunciato di volerlo portare anche a Parigi e avviare un progetto con investimenti per circa 20 milioni di euro che presto porterà alla nascita di una struttura societaria ad hoc e separata dal resto del Gruppo, secondo alcune fonti del settore.

Con l’azienda di Antonio Marras si aggiunge un ulteriore tassello di diversificazione al Gruppo. “Ci mancava un marchio del pret-à-porter, con tutto il know how che questo implica, dalle sfilate alla comunicazione, dalla diversa distribuzione alla comunicazione” ha detto Veronesi. “E stato un accordo soddisfacente per tutti e Antonio, con la quota che manterrà, è parte integrante del futuro del marchio e dell’azienda”.

Il Gruppo Calzedonia nel 2021 ha visto un fatturato, per oltre la metà destinato all’export, di 2,505 miliardi di euro con un aumento del 29,1% a cambi correnti (+30,5% a cambi costanti) rispetto ai 1,941 miliardi di euro al 31 dicembre 2020. Rispetto al 2019 il gruppo ha aumentato il turnover del 3,9 per cento. Negli ultimi mesi il gruppo Calzedonia ha effettuato investimenti in infrastrutture tecnologiche e digitali con l’obiettivo di integrare sinergicamente punti vendita fisici e on-line. Nel 2021 il gruppo contava 5.076 punti vendita, di cui 3.288 all’estero.