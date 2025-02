Bridge, “Gioca coi campioni”: smazzata numero 40. Come realizzare le sette prese mancanti?

Ora una mano tecnicamente notevole giocata nel campionato a coppie per società sportive

Si è concluso proprio in questi giorni il campionato a coppie per società sportive. A prevalere è stata la società Addaura di Palermo con la coppia Gerli-Manno. Questa è una gara suddivisa per serie, che prevede per ogni coppia un incontro di quattro smazzate con ciascuna delle altre.

Le stesse mani si giocano contemporaneamente su tutti i tavoli e i punteggi dei singoli incontri si calcolano confrontando i risultati di ogni mano con il valore medio dei risultati occorsi nella stessa smazzata. Ora una mano tecnicamente notevole che mi è stata raccontata.

Siamo alla 40ma puntata della rubrica "Gioca con i campioni" per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l'occasione per misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente spettacolare. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti.

Smazzata numero 40: come realizzare le sette prese mancanti?

Sud apre un fiori su cui Ovest interviene 2♠ in salto debole. La dichiarazione prosegue indisturbata per Nord-Sud che arrivano al contratto di 6NT. Sull’attacco di Q♠ il giocante prende di K♠ , incassa subito A♦ e K♦ e di seguito A♥ e Q♥ . Siamo a otto carte dalla fine. Il morto è rimasto con : ♠A53 ♥K7 ♦Q10 ♣5 mentre Sud possiede ancora ♠- ♥- ♦J5 AQ8432. Le carte di Ovest sono: ♠J107 ♥108 – ♣KJ10 . D’ora in avanti tocca a voi. Sapreste trovare il modo di realizzare le sette prese che mancano ?