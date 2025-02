Bridge, “Gioca coi campioni”: smazzata numero 41 dagli European Winter Transnational Championships

Nella smazzata numero 41 di “Gioca coi campioni”, analizziamo un cinque fiori giocato con precisione agli Winter European Transnational Teams Championship di Praga. Come ha gestito Sud il pericolo di un taglio a quadri e l’esigenza di non cedere la presa a Est?

Sono in corso a Praga gli Winter European Transnational Teams Championship una manifestazione di tipo transnazionale, dove appunto le squadre in gara sono liberamente formate con giocatori anche provenienti da paesi diversi. Agli ottavi di finale sono approdate due squadre formate da italiane: Alpert che schiera due terzi della nostra nazionale maggiore e Bianchi un team che almeno per metà parla italiano.

Siamo alla 41ma puntata della rubrica "Gioca con i campioni" per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge.

Smazzata numero 41: una sfida di precisione e strategia

Interessante è stato questo cinque fiori giocato da Sud dopo che Ovest era prima intervenuto in bicolore maggiore e poi sulla preferenza del compagno aveva spinto la competizione fino a quattro cuori. Sull’attacco di K fu chiaro al giocante che avrebbe potuto facilmente vincere scartando due picche sulle quadri del morto. Tuttavia, era anche palese nello stesso tempo che condizione indispensabile era non cedere la presa ad Est e che esisteva l’incombente pericolo di subire un taglio a quadri da parte di Ovest. Come riuscì Sud a conciliare tutte queste esigenze?

Soluzione della smazzata numero 40 di sabato 15 febbraio

Sud muove il 5 dalla mano e Ovest si trova senza difesa. Se abbandona una fiori il giocante prende con la Q al morto e gioca A e 2 affrancando la mano dove il J rimane a garantire l’ingresso. Se invece Ovest lascia andare una picche il dichiarante vince al morto col 10 e proseguito con A e 3 affrancando il 5 . Ovest in presa a picche per non regalare a fiori rinvia cuori ma sul successivo 5 rimane compresso fra fiori e cuori. Se infine Ovest sul 5 si libera di una cuori il morto vince ancora col 10 e incassa K , 7 e la Q : Ovest è messo in presa a picche e costretto a uscire nella forchetta di fiori