Bridge, “Gioca coi campioni”: smazzata numero 38. Il grande slam

Questa è una mano capitata durante una partita libera giocata “alla chouette”, cioè fra cinque giocatori che disputano altrettante manche cambiando ogni volta compagno e riposando un turno ciascuno.

Siamo alla 38ma puntata della rubrica "Gioca con i campioni"

Smazzata numero 38, il grande slam

In quella partita libera si trattava di campioni del gioco della carta, dotati di psicologia e buon senso ma non di grandi convenzioni in dichiarazione, dovendo fare i conti con compagni occasionali. Dopo l’apertura di un fiori di Nord e l’intervento a quadri di Est lo svedese Wholin in Sud si trovò al volante del grande slam a cuori ricevendo l’attacco di 6♦. Le poche carte alte che mancavano erano probabilmente tutte alla sua destra. Con le atout divise sarebbe stata una passeggiata, ma se Ovest avesse risposto per tre volte a cuori sarebbe diventato impossibile tagliare due quadri al morto senza promuovere un’atout all’avversario. Per agevolare un’eventuale posizione di squeeze decise di rilevare in mano l’attacco col K♦ . Sui primi tre giri di atout Est una sola volta rispose, poi si liberò del 3♦ e del 4♦ . Come avreste proseguito al posto del dichiarante ? La soluzione sabato prossimo.

Soluzione della smazzata numero 37 di sabato 25 gennaio

La soluzione dipende dalla ripartizione del seme di cuori. Se le cuori fossero 5 – 3 la giocata migliore sarebbe certamente quella suggerita. Tuttavia il 5♥ giocato da Est sulla Q♥ del compagno tende a mostrare un numero di carte pari, essendo una cartina relativamente alta, in quanto mancano al giocante il 2 il 3 e il 4. Se le cuori di Est sono due si esauriscono naturalmente. Se sono invece quattro significa che la difesa comunque non potrà incassarne più di due. Allora non conviene provare la divisione delle fiori (probabile al 36%) perché se le fiori non risultassero divise le prese da incassare dalla difesa da due diventerebbero tre. Conviene effettuare il doppio sorpasso a quadri che anche se non riesce ci rimette a buk, ancora in tempo a provare il sorpasso a picche (probabile al 50%).