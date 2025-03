Borse, si avvicina l’ora X dei dazi, Tokyo perde il 4% e l’oro sale oltre 3.100 dollari. L’Europa limita i danni

Le borse europee meno deboli di altre guardano soprattutto al piano di riarmo europeo e al risiko bancario

Il presidente Trump dall’Air Force One ieri sera ha sparato ancora con durezza sui dazi e i mercati stamane reagiscono con un nuovo crollo, mentre l’oro sale per la prima volta oltre i 3.100 dollari l’oncia.

Trump ai giornalisti presenti sull’aereo presidenziale ha detto che i dazi riguarderanno sostanzialmente tutti i paesi, alimentando i timori che una guerra commerciale globale possa portare a una recessione negli Stati Uniti, raffreddando le speranze di una mitigazione. Cercando un rifugio dalla tempesta, gli investitori si sono anche riversati sui titoli di Stato e sullo yen giapponese. L’Unione Europea è pronta a rispondere con tariffe proprie, ha detto ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma circolano anche voci secondo cui l’Unione stava preparando un elenco di concessioni da offrire a Trump. Le borse europee guardano soprattutto al piano di riarmo europeo e al risiko bancario, mentre gli analisti credono più al Mega (Make Europe Great Again) che al Maga.

Gli analisti temono sempre più una recessione Usa

Trump da quando è entrato in carica ha lanciato piani per una serie di nuovi dazi volti a proteggere le industrie statunitensi e ridurre i deficit commerciali, tra cui tariffe del 25% sulle auto e sui ricambi auto importati, nonché un ulteriore 10% su tutte le importazioni dalla Cina. Intende annunciare una nuova serie di tariffe reciproche il 2 aprile. Molti economisti temono che i dazi possano colpire duramente l’economia statunitense, limitando la portata della Federal Reserve nel tagliare i tassi, aumentando al contempo l’inflazione nel breve termine. Il Wall Street Journal ha sottolineato che il tycoon starebbe pensando a dazi più pesanti nei confronti dei principali partner degli Stati Uniti.

“Per la prima volta da anni, ci ritroviamo realmente preoccupati per le attività rischiose”, ha affermato a Reuters Ajay Rajadhyaksha, responsabile dei mercati dei tassi di interesse presso Barclays. “Se il caos politico e le guerre commerciali peggiorassero ulteriormente, una recessione sarebbe ora un rischio realistico per le principali economie”, ha aggiunto. “Per la prima volta in molti trimestri, favoriamo il reddito fisso core rispetto alle azioni globali”.

“Tutti questi cambiamenti politici aggressivi e casuali che abbiamo visto dall’amministrazione Trump stanno avendo impatti economici negativi”, ha affermato a Bloomberg Katrina Ell , direttrice della ricerca economica presso Moody’s Analytics. “Ed è per questo che stiamo assistendo a un aumento piuttosto aggressivo della retorica sulle probabilità di recessione negli Stati Uniti. È un quadro preoccupante quello in cui ci stiamo addentrando”.

“I rischi di recessione sono aumentati, fino a una probabilità del 40%, a causa dei timori che le aggressive politiche statunitensi possano incidere sul sentiment delle imprese e delle famiglie”, ha avvertito Bruce Kasman, economista capo di JPMorgan, come riporta Reuters “Dato che gli ultimi aumenti tariffari sono destinati a spingere l’inflazione di fondo degli Stati Uniti oltre il 4% nel prossimo trimestre, le famiglie dovranno ridurre i propri risparmi per attutire questo colpo”. Gli analisti di Goldman Sachs ora stimano una probabilità del 35% di una recessione negli Stati Uniti, in aumento rispetto al 20% precedente, affermando di aspettarsi che Trump annunci dazi reciproci pari in media al 15% su tutti i partner commerciali degli Stati Uniti il ​​2 aprile.

I dati pubblicati venerdì hanno già evidenziato i rischi, in quanto un indicatore chiave dell’inflazione di fondo è aumentato più del previsto a febbraio, mentre la spesa dei consumatori ha deluso. Ciò ha alzato la posta in gioco per il rapporto sul mercato del lavoro di venerdì prossimo, dove qualsiasi risultato inferiore all’aumento previsto di 140.000 non farebbe che aumentare i timori di recessione.

Tornano gli acquisti sui Treasuries e i rendimenti calano

Gli investitori obbligazionari sembrano scommettere che il rallentamento della crescita economica degli Stati Uniti compenserà l’aumento temporaneo dell’inflazione e spingerà la Fed a tagliare i tassi di circa 79 punti base quest’anno. Questo, unito alla fuga dagli asset rischiosi, ha fatto sì che i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni scendessero al 4,206%, mentre quelli a due anni hanno raggiunto il 3,861%.

Le prospettive sui tassi potrebbero diventare più chiare quando il presidente della Fed Jerome Powell interverrà venerdì, dopo una serie di altri relatori della Fed questa settimana.

Il calo dei rendimenti ha visto il dollaro scendere dello 0,6% a 148,90 yen, mentre l’euro si è attestato a 1,0835 dollari. L’indice del dollaro si è attestato a 103,880, dopo essere scivolato nelle due sessioni precedenti.

Prezzo del petrolio: Trump minaccia tariffe al 50% su petrolio russo

Il rischio di una crescita globale più lenta si stava facendo sentire sui prezzi del petrolio, vanificando i commenti di Trump secondo cui avrebbe imposto tariffe secondarie dal 25% al ​​50% su tutto il petrolio russo se avesse ritenuto che Mosca stesse ostacolando i suoi sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. Il Brent è sceso di 30 centesimi a 73,33 dollari al barile, mentre il greggio statunitense è sceso di 31 centesimi a 69,05 dollari al barile.Il presidente Donald Trump ha minacciato “dazi secondari” sugli acquirenti di petrolio russo se Vladimir Putin rifiutasse un cessate il fuoco con l’Ucraina, aggiungendo in seguito che non pensava che il presidente russo “si sarebbe rimangiato la parola data”.

In commenti riportati dalla NBC News, Trump ha detto di essere “molto arrabbiato” con Putin per aver messo in dubbio la legittimità del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy come partner negoziale, e ha minacciato di limitare “tutto il petrolio proveniente dalla Russia”. Il presidente degli Stati Uniti è sembrato moderare i suoi commenti quando ha parlato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, lasciando intendere un certo margine di negoziazione e spingendo i prezzi del petrolio a ridurre i primi guadagni in Asia.

Le previsioni sull’oro continuano a salire: ora è visto oltre i 3.300 dollari entro l’anno

Il prezzo dell’oro, salito nella notte sopra i 3.100 dollari l’oncia per la prima volta, sulla scia delle preoccupazioni relative ai dazi di Trump e alle potenziali ricadute economiche, unite alle preoccupazioni geopolitiche, non ha ancora finito la sua corsa e numerose banche hanno aumentato le loro previsioni nell’idea che gli investitori continueranno a vedere il metallo giallo come il più importante bene rifugio.

I prezzi spot dell’oro stanotte hanno raggiunto il massimo storico di 3.106,50 dollari l’oncia, l’ennesimo massimo storico registrato da inizio anno, arrivando a guadagnare oltre il 18%. All’inizio di questo mese, ha superato per la prima volta la soglia psicologica dei 3.000 dollari l’oncia, un traguardo significativo che, secondo gli esperti, riflette le crescenti preoccupazioni per l’instabilità economica, le tensioni geopolitiche e l’inflazione. Goldman Sachs, Bank of America e UBS hanno tutti alzato i loro obiettivi di prezzo per il metallo giallo questo mese, con Goldman che prevede che l’oro raggiungerà i 3.300 dollari l’oncia entro la fine dell’anno, rispetto ai 3.100. BofA prevede che l’oro verrà scambiato a 3.063 dollari nel 2025 e 3.350 dollari nel 2026, un aumento rispetto alle sue precedenti previsioni di 2.750 per il 2025 e 2.625 per il 2026.

Il Nikkei guida il calo asiatico con un -4%. In Cina manifattura e auto migliorano

Il Nikkei del Giappone ha guidato la crisi in Asia, perdendo un impressionante 4,1%, attestandosi al minimo degli ultimi sei mesi, mentre le azioni delle case automobilistiche continuavano a subire le ricadute delle dichiarazioni di Trump sui dazi del 25% sulle auto importate. I titoli dei principali costruttori auto nipponici, da Toyota a Honda a Nissan, perdono oltre il 3%. Nel fine settimana la stampa giapponese ha evidenziato come il governo di Tokyo stia pensando ad un allentamento delle barriere tariffarie, inclusi gli standard di sicurezza per i prodotti industriali, per facilitare un aumento delle importazioni di prodotti statunitensi. Una dinamica che porterebbe alla riduzione del deficit commerciale degli Stati Uniti con il Giappone, convincendo l’amministrazione Trump a valutare un‘esclusione del Paese dai nuovi dazi su automobili, oltre che al vastissimo mercato dell’indotto.

l più ampio indice MSCI di azioni Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha perso l’1,9% e la Corea del Sud il 3,0%. Le Blue chip cinesi sono scese “solo” dell’1,0% dopo dati che hanno mostrato che l’attività manifatturiera è leggermente aumentata a marzo. Le azioni delle case automobilistiche statali cinesi sono aumentate dopo la notizia secondo cui il governo sta pianificando fusioni e ristrutturazioni nel settore a fronte delle sfide del mercato. Dongfeng Motor Group e Guangzhou Auto Group, quotate a Hong Kong, sono salite rispettivamente del 7,1% e del 4,5%. Tuttavia, alcune altre azioni automobilistiche sono scese e il benchmark Hang Seng Index è sceso fino all’1,6%. Il Taiex -3,7%, sulla via dell’ingresso nella fase di correzione.

L’attività manifatturiera cinese è cresciuta a marzo al ritmo più rapido dei 12 mesi, secondo quanto indica un’indagine condotta oggi presso le fabbriche, con nuovi ordini che hanno incrementato la produzione, dando un po’ di tregua alla seconda economia mondiale mentre affronta l’intensificarsi della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Questa lettura dovrebbe rassicurare i funzionari sul fatto che il recente sostegno fiscale sta rafforzando l’economia da 18 trilioni di dollari, che sta beneficiando anche del fatto che gli acquirenti stranieri stanno anticipando gli acquisti in previsione di ulteriori restrizioni commerciali da parte degli Stati Uniti. Inoltre 4 delle più grandi banche statali cinesi ieri hanno dichiarato intendono raccogliere complessivamente 520 miliardi di yuan (71,60 miliardi di dollari) in collocamenti privati ​​da investitori, tra cui il ministero delle Finanze, dopo che Pechino si è impegnata ad aiutarle a sostenere l’economia.

Make Europe Great Again (Mega) sta sostituendo il Maga

Intanto sta prendendo forma un’Europa più indipendente e meno dipendente dagli Stati Uniti e gli investitori intravedono opportunità, in una regione a lungo evitata, che vanno oltre il semplice accaparramento di azioni del settore della difesa, riporta Reuters. C’è ancora cautela in giro, poiché la massiccia spesa tedesca per la difesa e le infrastrutture richiederà del tempo per farsi sentire. Eppure molti stanno giocando a lungo termine. “Sembra che le operazioni MEGA (Make Europe Great Again) stiano rapidamente sostituendo quelle MAGA, che hanno perso il loro fascino”, ha affermato Mark Dowding, CIO del team obbligazionario BlueBay di RBC, riferendosi al movimento Make America Great Again del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il Ftsemib da inizio anno ha guadagnato il 13,3%, uno dei migliori al mondo, mentre l’indice dei Magnifici Sette ha registrato un -15% e sta per chiudere il peggior trimestre degli ultimi due anni e mezzo

Borse europee: occhi al piano di riarmo europeo e al risiko bancario

Le Borse europee sono attese aprile in un calo più contenuto sulla base del -0,70% del future sull’Eurostoxx50.

Unicredit. Il cda ha deliberato all’unanimità, in esecuzione della delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 27 marzo scorso, l’aumento di capitale per l’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm. Unicredit ha anche incassato il via libera di Bce e Banca d’Italia per l’acquisizione del Banco. Ora si aspetta l’ok Consob al prospetto dell’ops questa settimana.

Poste ha acquisito il 15% di Tim da Vivendi per 684 milioni diventando così il primo azionista del gruppo di telecomunicazioni con il 24,8%.

Unipol sarebbe pronto a valutare un’eventuale controfferta sulla Popolare Sondrio da parte di un gruppo bancario estero alternativa a quella lanciata da Bper Banca. Lo ha detto venerdì 28 marzo il presidente, Carlo Cimbri, suggerendo, tramite un riferimento al colore arancio, che potrebbe trattarsi dell’olandese Ing.

Mediobanca ha confermato Philippe Donnet nel ruolo di amministratore delegato e Andrea Sironi alla presidenza di Generali in vista dell’assemblea per il rinnovo del consiglio del gruppo assicurativo in agenda il 24 aprile. Il comitato dei gestori ha annunciato di aver depositato una lista di quattro candidati per il rinnovo del cda. Il gruppo Caltagirone ha presentato una lista di sei candidati per il consiglio di Generali, inclusi gli ad di Enel , Flavio Cattaneo, e Acea , Fabrizio Palermo. Intanto il proxy adviser Usa Iss invita gli azionisti di Mps a votare contro la proposta di aumento di capitale a servizio dell’ops su Mediobanca.

Intesa Sanpaolo. La lista presentata dalle Fondazioni per il rinnovo del cda di Intesa Sanpaolo propone la conferma di Carlo Messina come amministratore delegato e di Gian Maria Gros-Pietro come presidente.

Stellantis acquisterà crediti da un pool guidato da Tesla anche nel 2025, per soddisfare i requisiti dell’Unione Europea in materia di riduzione delle emissioni di CO2, nonostante Bruxelles abbia concesso alle case automobilistiche tre anni di tempo per adeguarsi, ha detto sabato il responsabile europeo del gruppo. Quanto alla produzione della nuova versione ibrida della city car Fiat 500 inizierà nel complesso Stellantis Mirafiori di Torino a novembre, con una produzione annua prevista di 130.000 unità sia nella versione ibrida sia in quella ev.

Juventus ha vinto 1-0 in casa con il Genoa nella prima partita del nuovo allenatore Igor Tudor. Exor ha versato 15 milioni per sostenere un futuro aumento di capitale di importo compreso tra 15 milioni e il 10% del valore di mercato della società, dopo che l’uscita dell’ex allenatore Thiago Motta e le recenti performance sportive hanno portato il club a riesaminare i risultati attesi al 31 marzo e al 30 giugno e gli scenari per l’esercizio 2025-2026. I cardini del piano al 2026-2027 sono confermati ma potrebbe rendersi necessaria un’iniezione di liquidità a causa degli scostamenti registrati. Berenberg ha alzato il target price sull’azione da 3,25 a 3,5 euro (rating hold). Invece, Hsbc ha tagliato il target price di Mocler da 75 a 71 euro (rating buy).

Eni. Il governo degli Stati Uniti ha notificato ai partner stranieri della compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa, tra cui figura Eni, l’imminente cancellazione delle autorizzazioni che consentono loro di esportare petrolio e sottoprodotti venezuelani, hanno affermato sabato fonti vicine alla decisione. Eni ha confermato la notifica domenica 30 marzo.

Saipem ha ricevuto da Stockholm Exergi, la compagnia energetica del distretto di Stoccolma, una full notice to proceed per un progetto di cattura della CO2 su larga scala per l’impianto esistente di bio-cogenerazione di Stockholm Exergi in Svezia, a seguito dell’esito positivo del finanziamento per il progetto. Il contratto ha un valore di circa 600 milioni di euro e prevede l’ingegneria di dettaglio, l’approvvigionamento, la costruzione e il commissioning dei sistemi di cattura, di stoccaggio e di carico sulle navi della CO2.

Leonardo e Fincantieri. Il piano di riarmo europeo Readiness 2030 “è una grande opportunità per l’industria italiana”, specie per aziende come Leonardo e Fincantieri, come ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Bialetti sarà delistata a seguito dell’acquisto imminente per 170 milioni di euro da parte di Nuo, partecipata da Exor e dal family office di Hong Kong Wwicl, e di Jakyval, società controllata dagli eredi Hermes. È quanto ha riferito Il Messaggero, indicando che Nuo e Jakyval avranno ognuna quote del 49,5% con il restante 1% in mano ai manager.