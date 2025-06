Israele attacco all’Iran: raid sui siti nucleari. Teheran: “La punizione sarà dura”. Trump: noi non coinvolti

Israele attacco all’Iran: raid contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. Esplosioni nell’impianto di arricchimento dell’uranio. La reazione di Teheran e di Washington. Riunione d’emergenza alla Farnesina

Attacco Israele-Iran ultime notizie: Israele ha lanciato nella notte una serie di attacchi “preventivi” in Iran contro impianti nucleari e militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali. Esplosioni nell’impianto di arricchimento dell’uranio. Israele ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione degli attacchi missilistici e droni di rappresaglia promessi da Teheran: “La risposta è un diritto legale e legittimo dell’Iran”. Ucciso il capo delle Guardie Rivoluzionarie.

Attacco Israele-Iran: riunione d’emergenza alla Farnesina

Intanto, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, convoca una riunione di emergenza alla Farnesina dedicata alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo: la Farnesina sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran.

Perché Israele ha attaccato l’Iran

“In un’operazione mirata, durante la notte, sono stati attaccati più di 100 obiettivi in tutto l’Iran. I leader del programma nucleare sono stati colpiti e alti dirigenti e comandanti sono stati eliminati. Monitoriamo gli sviluppi in Iran da anni”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Idf. Almeno cinque persone sono morte e 50 sono rimaste ferite negli attacchi: lo affermano la tv di Stato e altri media iraniani, come riporta Irna. La tv di Stato riferisce che le vittime sono state registrate nelle zone di Narmak a Teheran.

Attacco Israele-Iran, Trump: noi non coinvolti

Il presidente americano Donald Trump ha affermato in un’intervista a FoxNews che era a conoscenza dei piani di attacco di Israele all’Iran in anticipo ma ha ribadito che gli Usa non sono coinvolti. Washington, ha aggiunto, ha avvertito almeno un alleato chiave in Medio Oriente per avvertire che l’attacco sarebbe avvenuto. L’amministrazione americana sta monitorando eventuali ritorsioni e il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) è in stato di massima allerta. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti sono pronti a difendere se stessi e Israele in caso di rappresaglia da parte dell’Iran.

Israele-Iran, la condanna dell’Onu: no escalation

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres “condanna qualsiasi escalation militare in Medio Oriente” dopo l’attacco israeliano ai siti nucleari in Iran. Lo ha dichiarato un portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite in una nota, sottolineando che Guterres ha esortato entrambe le parti alla moderazione.

Attacco Israele-Iran, cosa dice l’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita condanna l’attacco sferrato da Israele contro l’Iran, definendolo “una chiara violazione del diritto internazionale”. “Il Regno condanna senza mezze misure questo odioso attacco e ribadisce che è una responsabilità dell’intera comunità internazionale e del Consiglio di Sicurezza Onu intervenire per porre fine a questa aggressione”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Riad.

Attacco Israele-Iran, spazi aerei chiusi

Nessun aereo è in volo fra Tel Aviv e Kabul dopo l’attacco. Al Ben Gurion, principale scalo dello Stato ebraico, alla luce “della attuale speciale situazione di sicurezza” tutti i voli “sono cancellati fino a nuove comunicazioni”, si legge sul sito dell’aeroporto che invita i passeggeri a “non recarsi in aeroporto”. Anche la Giordania ha chiuso lo spazio aereo. Ma i siti come FlightRadar24 mostrano un “grande vuoto” per migliaia di km che arriva fino alla capitale afghana.

Anche la Giordania ha chiuso il proprio spazio aereo in seguito all’attacco. L’Autorità giordana per l’aviazione civile ha comunicato la decisione, definita temporanea e riguardante “tutti i voli”, come “misura atta a prevenire i pericoli derivanti da una possibile escalation nell’intera regione”. Prima della Giordania, nelle scorse ore, anche l’Iraq aveva chiuso il proprio spazio aereo.