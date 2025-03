Biennale di Venezia Architettura 2025: il calendario degli eventi collaterali

Sono 11 gli Eventi Collaterali della 19. Mostra Internazionale di Architettura dal titolo Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva., curata da Carlo Ratti e organizzata dalla Biennale di Venezia



Gli Eventi Collaterali sono organizzati in numerose sedi della città di Venezia con mostre ricche di contributi e prospettive. Riportiamo il calendario delle 11 manifestazioni e tutte le informazioni per accedervi dal 10 maggio al 23 novembre 2025.

Calendario:

Catalonia in Venice_Water Parliaments: Projective Ecosocial Architectures

Istituzione organizzatrice: Institut Ramon Llull

Sede: Docks Cantieri Cucchini, Castello 40/A

Periodo di apertura: 10 maggio – 23 novembre, 2025

Orari di apertura: 11-19 dal 10 maggio al 28 settembre; 10-18 dal 29 settembre al 23 novembre

Chiuso il lunedì (eccetto il 12 maggio, 2 giugno, 21 luglio, 1 settembre, 20 ottobre, 17 novembre)

Email per richiesta informazioni: biennal@llull.cat

Sito web: www.waterparliaments.llull.cat

Deep Surfaces. Architecture to enhance the visitor experience of UNESCO sites

Istituzione organizzatrice: UNESCO

Sede: Palazzo Zorzi, UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe, Castello 4930

Periodo di apertura: 10 maggio – 23 novembre, 2025

Orari di apertura: 11-19 dal 10 maggio al 28 settembre; 10-18 dal 29 settembre al 23 novembre

Chiuso il lunedì (eccetto il 12 maggio, 2 giugno, 21 luglio, 1 settembre, 20 ottobre, 17 novembre)

Email per richiesta informazioni: veniceoffice@unesco.org

Sito web: https://www.unesco.org/en

Intelligens . Talent

EUmies Awards. Young Talent 2025

Istituzione organizzatrice: Fundació Mies van der Rohe

Sede: Palazzo Mora, Cannaregio 3659

Periodo di apertura: 10 maggio – 23 novembre, 2025

Orari di apertura: 10-18; chiuso il martedì

Email per richiesta informazioni: award@miesbcn.com

Sito web: https://eumiesawards.com/young_talent/about-the-awards/

NON-Belief : Taiwan Intelligens of Precarity

Istituzione organizzatrice: National Taiwan Museum of Fine Arts

Sede: Palazzo delle Prigioni, Castello 4209

Periodo di apertura: 10 maggio – 23 novembre, 2025

Orari di apertura: 11-19 dal 10 maggio al 28 settembre; 10-18 dal 29 settembre al 23 novembre

Chiuso il lunedì (eccetto il 12 maggio, 2 giugno, 21 luglio, 1 settembre, 20 ottobre, 17 novembre)

Email per richiesta informazioni: liyuchen@art.ntmofa.gov.tw

Sito web: https://www.ntmofa.gov.tw/

Parallel Worlds, Exhibition from Macao, China

Istituzione organizzatrice: The Macao Museum of Art, under The Cultural Affairs Bureau of the Macao SAR Government

Sede: Arsenale, Campo della Tana, Castello 2126/A

Periodo di apertura: 10 maggio – 23 novembre, 2025

Orari di apertura: 11-19 dal 10 maggio al 28 settembre; 10-18 dal 29 settembre al 23 novembre

Chiuso il lunedì (eccetto il 12 maggio, 2 giugno, 21 luglio, 1 settembre, 20 ottobre, 17 novembre)

Email per richiesta informazioni: SFChan@icm.gov.mo; MAM@icm.gov.mo

Sito web: www.mam.gov.mo

Rooted Transience: AlMusalla Prize 2025

Istituzione organizzatrice: Diriyah Biennale Foundation

Sede: Abbazia di San Gregorio, Dorsoduro 172

Periodo di apertura: 10 maggio – 23 novembre, 2025

Orari di apertura: 11-19; chiuso il lunedì

Email per richiesta informazioni: AlMusallaPrize@biennale.org.sa

Sito web: https://biennale.org.sa/en

The Fondation Cartier pour l’art contemporain by Jean Nouvel

Istituzione organizzatrice: Fondation Cartier pour l’art contemporain

Sede: Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore

Periodo di apertura: 10 maggio – 14 settembre, 2025

Orari di apertura: 11-19; chiuso il mercoledì

Email per richiesta informazioni: info@cini.it

Sito web: https://www.fondationcartier.com/en/

The Next Earth

Computation, Crisis, Cosmology

Istituzione organizzatrice: Palazzo Diedo – Berggruen Arts & Culture

Sede: Palazzo Diedo – Berggruen Arts & Culture, Cannaregio 2386

Periodo di apertura: 10 maggio – 23 novembre, 2025

Orari di apertura: 10-19; chiuso il martedì

Email per richiesta informazioni: info@berggruenarts.org

Sito web: https://berggruenarts.org/it/

Modalità di accesso: biglietti acquistabili online e all’entrata di Palazzo Diedo (ingresso ridotto per

i possessori del biglietto di Biennale Architettura 2025)

The SKYWALK by Platform Earth

Istituzione organizzatrice: PLATFORM EARTH

Sede: Ocean Space, Campo San Lorenzo, Castello 5069

Periodo di apertura: 10 maggio – 11 settembre, 2025

Orari di apertura: 11 – 18; chiuso il lunedì e il martedì

Email per richiesta informazioni: info@platformearth.org, sebastian@platformearth.org;

petroc@platformearth.org

Sito web: www.platformearth.org

unEarthed / Second Nature / PolliNATION

Istituzione organizzatrice: The Virginia Tech Honors College

Sede: Giardini della Marinaressa, Riva dei Sette Martiri

Periodo di apertura: 10 maggio – 23 novembre, 2025

Orari di apertura: 10-18

Email per richiesta informazioni: erindeitzel@vt.edu

Sito web: https://honorscollege.vt.edu/; www.ruiz-geli.com