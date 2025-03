Astrazeneca acquista EsoBiotec per 1 miliardo. Obiettivo: combattere il cancro. Trattative con gli Usa sui prezzi dei farmaci

L’azienda biotecnologica è in grado di modificare geneticamente le cellule immunitarie rendendole capaci di attaccare i tumori direttamente all’interno del corpo in pochi minuti, invece che in settimane

AstraZeneca, la multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha annunciato l’acquisto dell’azienda di biotecnologie EsoBiotec, azienda biotecnologica all’avanguardia nelle terapie cellulari, per un importo fino a 1 miliardo di dollari. La piattaforma Engineered NanoBody Lentiviral (ENaBL) di EsoBiotec è in grado di modificare geneticamente le cellule immunitarie rendendole capaci di attaccare i tumori direttamente all’interno del corpo e consentendo trattamenti di terapia cellulare trasformativi in pochi minuti, invece del processo attuale che richiede settimane, ha detto AstraZeneca.

AstraZeneca acquisterà tutte le azioni in circolazione di EsoBiotec per una somma in contanti e senza debiti, che comprende un pagamento iniziale di 425 milioni di dollari alla chiusura dell’accordo e fino a 575 milioni di dollari di corrispettivo contingente in base alle pietre miliari di sviluppo e normative. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2025 e non ha alcun impatto sulla guida finanziaria di AstraZeneca per il 2025, ha dichiarato l’azienda.

A Londra, il titolo Astrazeneca perde oltre l’1% a 11.860 sterline su un listino complessivo poco sopra la parità.

“Siamo entusiasti dell’acquisizione di EsoBiotec e dell’opportunità di far progredire rapidamente la loro promettente piattaforma in vivo” ha detto Susan Galbraith, Vicepresidente esecutivo, R&D di Oncologia ematologia, AstraZeneca. “Riteniamo che abbia il potenziale per trasformare la terapia cellulare e ci consentirà di scalare questi trattamenti innovativi in modo che molti più pazienti in tutto il mondo possano accedervi. EsoBiotec accelererà ed espanderà l’impatto dei nostri recenti investimenti e segna un importante passo avanti nella realizzazione della nostra ambizione di sfruttare appieno il potenziale della terapia cellulare”.

AstraZeneca, Novo Nordisk, GSK trattano sui prezzi dei farmaci Medicare negli USA

Intanto AstraZeneca, Novo Nordisk e l’unità di GSK GlaxoSmithKline Intellectual Property Development, insieme ad altri produttori di farmaci, hanno firmato accordi con i Centers for Medicare & Medicaid Services negli Stati Uniti per il secondo ciclo di negoziati sui prezzi dei farmaci. Il Medicare Drug Price Negotiation Program ha selezionato 15 farmaci, tra cui il trattamento per la leucemia linfocitica Calquence di AstraZeneca, i farmaci per il diabete e la perdita di peso Ozempic, Rybelsus e Wegovy di Novo Nordisk e i trattamenti Breo Ellipta e Trelegy Ellipta di GSK per la broncopneumopatia cronica ostruttiva e l’asma, hanno detto venerdì in una nota. Prima di emettere un’offerta formale di prezzo massimo equo alle aziende farmaceutiche entro il 1° giugno, CMS raccoglierà input attraverso incontri con aziende, pazienti e medici professionisti. Le aziende avranno 30 giorni per rispondere e accettare o fornire una controfferta. Se le trattative dovessero fallire, il CMS potrà tenere fino a due ulteriori incontri, e il processo terminerà il 1° novembre.