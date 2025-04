Assoprevidenza e Aief insieme per diffondere l’educazione finanziaria e previdenziale

Firmato un Protocollo d’intesa tra Assoprevidenza e l’Associazione Italiana Educatori Finanziari per promuovere progetti condivisi di alfabetizzazione economica e previdenza complementare, con un focus sulle nuove generazioni

La diffusione della previdenza complementare in Italia passa inevitabilmente attraverso un maggiore livello di alfabetizzazione finanziaria tra i cittadini. È su questo presupposto che Assoprevidenza – l’associazione che rappresenta il settore della previdenza integrativa – ha stretto un accordo con Aief, l’Associazione Italiana Educatori Finanziari. Il Protocollo d’intesa firmato dai due enti getta le basi per una collaborazione orientata a promuovere iniziative comuni di educazione finanziaria e previdenziale, rivolte in particolare alle nuove generazioni, ma aperte anche a progetti più ampi, realizzabili da soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione del benessere economico dei cittadini.

Un’intesa per costruire consapevolezza

L’accordo è stato firmato da Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza, e Nunzio Lella, Presidente di AIEF. Entrambe le realtà condividono un obiettivo comune: rafforzare l’educazione finanziaria in Italia per favorire scelte previdenziali più consapevoli e responsabili.

Aief, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale scolastico, è attiva da anni nella progettazione di corsi e percorsi educativi rivolti a studenti, lavoratori e cittadini. L’associazione promuove non solo l’alfabetizzazione finanziaria, ma anche lo sviluppo di competenze relazionali e comportamentali, fondamentali per un sano rapporto con il denaro.

“Auspichiamo che da questo Protocollo possano nascere nell’ambito della nostra Associazione iniziative in grado di coinvolgere più soggetti possibile per campagne di educazione finanziari e previdenziale” ha commentato il presidente di Assoprevidenza, Sergio Corbello.

“Contiamo che il Protocollo – rileva il Presidente dell’Aief Nunzio Lella – possa risultare un ulteriore strumento per sviluppare e rendere più capillare l’attività di acculturamento finanziario dei cittadini, attività che noi reputiamo alla stregua di una vera e propria missione”.