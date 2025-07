Assicurazioni, nasce Cat Nat: compagnie riunite in un pool per la messa in sicurezza del sistema produttivo

Il presidente dell’Ania, Giovanni Liverani: “Un’alleanza strategica tra pubblico e privato che aiuterà la nostra economia e il nostro territorio”

È stato costituito a Milano il pool assicurativo Cat Nat, un nuovo strumento per la messa in sicurezza del sistema produttivo italiano, al quale ha aderito la gran parte delle compagnie assicurative che operano in Italia, pari a circa il 75% del mercato.

Cos’è e come funziona il pool assicurativo Cat Nat

“Il consorzio è un tassello importante nella attuazione della partnership pubblico-privato, voluta dalle Istituzioni, per garantire l’applicazione della norma sull’obbligo di copertura contro le catastrofi naturali per le imprese (Legge 213/2023)”, spiega l’Ania in una nota.

Il pool, dotato di soggettività giuridica autonoma, non riterrà né rischio né capitale, ma agirà in nome e per conto delle imprese consorziate, provvedendo alla negoziazione e cessione dei rischi a riassicuratori terzi, esterni al consorzio stesso (incluso il riassicuratore pubblico Sace).

Per le imprese di assicurazione il pool consentirà un accesso più efficiente alla riassicurazione mondiale e i benefici attesi saranno una maggior efficienza e competitività che si tradurranno in una maggiore stabilità dei risultati, con vantaggi evidenti per gli assicurati.

“Abbiamo lavorato intensamente con il mercato assicurativo – ha commentato il presidente dell’Ania, Giovanni Liverani – per creare un sistema che porterà benefici concreti a tutto il Paese. Abbiamo messo in campo un’alleanza strategica tra pubblico e privato che aiuterà la nostra economia e il nostro territorio. Siamo pronti ad offrire uno scudo di protezione alle aziende per renderle più forti e competitive”.