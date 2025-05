Apple e Amazon devono fare i conti con i dazi di Trump dopo un trimestre positivo

La società di Cupertino vede in prospettiva l’aumento dei costi a causa delle tariffe, mentre quella di Seattle denuncia un rallentamento della crescita nel cloud

Ieri a Wall Street, mentre hanno brillato i conti di Meta e Microsoft condizionando positivamente le contrattazioni, dopo il suono della campanella, nell’afterhours, le notizie provenienti da Apple e da Amazon non sono state altrettanto gradite dagli investitori che hanno fatto registrare un calo delle quotazioni. Per entrambe i timori sono per i dazi.

Apple, fatturato e utile sopra le attese, ma Cook vede maggior costi a causa dei dazi

Per Apple, a preoccupare gli analisti, non sono stati tanto i conti del trimestre, risultati nel complesso sopra le attese, quanto le contestuali dichiarazioni dell’amministratore delegato Tim Cook che hanno fatto pensare che una delle aziende più redditizie nella storia borsistica si sta preparando a entrare in acque inesplorate.

La società di Cupertino ha detto nella notte europea di aver ridotto di 10 miliardi di dollari il suo programma di riacquisto di azioni, e Cook ha detto agli analisti che i dazi potrebbero comportare una maggiorazione di costi per circa 900 milioni di dollari in questo trimestre a causa di una riorganizzazione della sua vasta catena di fornitura necessaria per ridurre al minimo l’impatto della guerra commerciale del presidente Donald Trump.

Cook ha anche detto che la spesa prevista da Apple per 500 miliardi di dollari per espandere la sua presenza negli Stati Uniti comporterebbe sia esborsi di capitale che un aumento delle spese operative, dovuto alla costruzione di fabbriche di server e chip con i suoi partner produttivi. Ha inoltre sottolineato come Apple abbia iniziato ad accumulare scorte di prodotti in modo che la maggior parte dei suoi dispositivi venduti negli Stati Uniti in questo trimestre non provenga dalla Cina. Tuttavia Apple ha detto che aumenterà il suo dividendo in contanti del 4%, portandolo a 26 centesimi ad azione.



“Ci aspettavamo di vedere più riacquisti. Conoscendo l’azienda, questo indica che Tim Cook sta accumulando liquidità per i momenti difficili”, dice Thomas Monteiro, analista senior di Investing.com. “Sebbene di per sé non sia esattamente un problema, suggerisce certamente che l’azienda non sia così certa del suo futuro a breve termine come lo era nei trimestri precedenti”.

Le azioni Apple, che avevano cuiuso a Wall Street ieri a +0,4%, nell’afterhours, dopo i dati, hanno perso anche oltre il 4%, prima di ridurre le perdite al 2,7%.

Finora la guerra commerciale non ha rappresentato un problema per le vendite di Apple e Cook ha detto che l’azienda non ha riscontrato una corsa dei consumatori ad acquistare prodotti Apple. Il fatturato e l’utile per il secondo trimestre fiscale, conclusosi il 29 marzo, sono stati rispettivamente di 95,36 miliardi di dollari e 1,65 dollari per azione, superiori alle stime degli analisti di 94,68 miliardi di dollari e 1,63 dollari per azione, secondo i dati LSEG. Le vendite di iPhone sono state di 46,84 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 46,17 miliardi di dollari, sempre secondo i dati LSEG.

Per l’attuale terzo trimestre fiscale, i dirigenti Apple hanno affermato che l’azienda prevede una crescita del fatturato a una sola cifra, da bassa a media, in linea con le aspettative degli analisti di una crescita del 4,28% fino a 89,45 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG. Ma Apple ha previsto un colpo ai margini lordi, che saranno del 45,5%-46,5% nel terzo trimestre fiscale, al di sotto delle stime degli analisti del 46,58%, secondo i dati LSEG. Per il trimestre che si concluderà a giugno, Cook dice che “ipotizzando che le attuali tariffe, politiche e applicazioni globali non cambino per il resto del trimestre e che non vengano aggiunte nuove tariffe, stimiamo che l’impatto aumenterà i nostri costi di 900 milioni di dollari”.

Ha detto inoltre che la maggior parte degli iPhone venduti negli Stati Uniti nel trimestre in corso arriverà dall‘India e che la maggior parte degli iPad, dei Mac e degli Apple Watch arriverà dal Vietnam, mentre la stragrande maggioranza dei prodotti Apple destinati ai mercati al di fuori degli Stati Uniti continuerà a provenire dalla Cina. “Abbiamo una catena di approvvigionamento complessa. C’è sempre un rischio nella catena di approvvigionamento”, ha detto Cook. “Quello che abbiamo imparato tempo fa è che avere tutto in un unico luogo comporta troppi rischi”.

Cook ha anche segnalato che gli sforzi di Apple per investire di più negli Stati Uniti avranno un costo reale per il bilancio dell’azienda, precisando che l’azienda si rifornisce già di 19 miliardi di chip da una dozzina di stati americani e che amplierà i propri stabilimenti. “Man mano che espandiamo le strutture nei vari stati, dal Michigan al Texas, alla California, all’Arizona, al Nevada, all’Iowa, all’Oregon, alla Carolina del Nord e a Washington, ci saranno (spese in conto capitale) coinvolte”, ha affermato Cook.

Nel secondo trimestre, le vendite di Apple nel settore dei servizi sono state di 26,65 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 26,69 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG. Apple ha dichiarato che le vendite nel segmento Greater China sono scese a 16 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti di 15,9 miliardi di dollari, secondo i dati di Visible Alpha. Le vendite di iPad e Mac sono state rispettivamente di 6,40 miliardi di dollari e 7,95 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative degli analisti di 6,07 miliardi di dollari e 7,92 miliardi di dollari, con gli iPad di fascia bassa che hanno registrato le migliori performance nel trimestre.

Amazon: cala la divisione cloud, ma tengono le vendite

Anche Amazon.com ha reso noti dati dopo il suono della campana di chiusura delle contrattazioni di Wall Street con una crescita dei ricavi del cloud nel primo trimestre un reddito operativo inferiore alle stime.

Le azioni della società sono scese fino al 5% nelle contrattazioni after-hours prima di ridurre le perdite a circa l’1%.

Amazon Web Services (Aws), la divisione cloud dell’azienda, ha registrato un aumento del 16,9% nei ricavi trimestrali, arrivando a 29,27 miliardi di dollari, deludendo le aspettative di una crescita del 17,4% e di 30,9 miliardi di dollari di vendite. La Rivale Microsoft al contrario aveva annunciato mercoledì di aver superato le stime per la sua unità cloud Azure. Il fatturato di Aws è cresciuto al ritmo più lento degli ultimi cinque trimestri.

Gli elevati dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui beni importati dalla Cina hanno creato incertezza su rivenditori come Amazon. Alcuni venditori, ad esempio, hanno dichiarato di voler rinunciare all’evento Prime Day, ampiamente pubblicizzato dall’azienda, a luglio, secondo quanto riportato da Reuters.

La società di Seattle ha detto che il reddito operativo per il trimestre in corso sarà compreso tra 13 e 17,5 miliardi di dollari, rispetto alla stima media di 17,7 miliardi di dollari. Nel corso di una call con gli analisti, l’amministratore delegato Andy Jassy ha cercato di allentare le tensioni sui dazi, che dovrebbero far aumentare i prezzi al dettaglio nei prossimi mesi. “Non abbiamo ancora riscontrato alcuna attenuazione della domanda”, ha affermato Jassy. “Abbiamo notato un aumento degli acquisti in alcune categorie, il che potrebbe indicare un’attività di rifornimento in vista di un potenziale impatto tariffario.” Ha poi aggiunto: “Non abbiamo ancora visto un aumento significativo del prezzo medio di vendita al dettaglio”, sottolineando che le vendite di beni essenziali a basso costo stavano aumentando costantemente.

Tuttavia, le previsioni di Amazon per le vendite del secondo trimestre sono state superiori alle stime, un segnale rassicurante per gli investitori sul fatto che la società di e-commerce avrebbe saputo gestire l’incertezza legata ai dazi. Jassy ha detto che l’azienda è “maniacalmente concentrata” sul mantenimento di prezzi al dettaglio bassi, senza fornire molti dettagli. Ha aggiunto che Amazon ha incoraggiato i venditori a trasferire maggiori scorte negli Stati Uniti prima che i dazi più elevati entrassero in vigore.