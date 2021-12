Zegna, debutto a Wall Street lunedì 20 dicembre

Il gruppo attivo nel settore dell’abbigliamento di lusso sbarcherà sul NYSE – Fusione con la Spac di Investindustrial il 17 dicembre

Ermenegildo Zegna è pronta a sbarcare a Wall Street. Il gruppo attivo nel settore dell’abbigliamento di lusso baschile debutterà sul New York Stock Exchange lunedì 20 dicembre con il ticker ZGN. È quanto emerge da una comunicazione alla Securities and Exchange Commission (SEC). All’interno dello stesso documento viene affermato che la fusione tra il gruppo italiano e la SPAC sponsorizzata dal private equity Investindustrial di Andrea Bonomi è attesa per venerdì 17 dicembre.

Nella giornata di ieri l’assemblea della SPAC Acquisition Corp ha infatti dato il via libera all’operazione. Un passaggio fondamentale perché la quotazione non avverrà tramite la classica Ipo, bensì tramite la spac varata proprio da Investindustrial. In seguito all’affare, la famiglia Zegna manterrà una partecipazione pari al 62% del capitale, mentre Investindustrial e altri soci avranno l’11%, con lock-up fino a un massimo di 3 anni. Il resto andrà sul mercato. Sulla base del valore della transazione, l’entità risultante dalla fusione dovrebbe avere un enterprise value iniziale pari a 3,2 miliardi di dollari con una capitalizzazione attesa di 2,5 miliardi di dollari.





A inizio mese era stato annunciato che, a seguito di richieste private da parte di diversi investitori interessati alla business combination, Ermenegildo Zegna e la SPAC avevano stipulato accordi con alcuni grandi investitori istituzionali e non per un’ulteriore facility PIPE (private investment in pubblic equity).