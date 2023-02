Unicredit e Sace, finanziamento a Sicily by Car per l’acquisto di nuove autovetture green

I due finanziamenti del valore di 20 milioni di euro serviranno alla società di autonoleggio per acquistare nuove vetture ibride e green

Unicredit, insieme a Sace, ha emesso due finanziamenti del valore complessivo di 20 milioni di euro a favore di Sicily by Car, azienda siciliana dell’autonoleggio, volti a rinnovare la sua flotta di autovetture. Il finanziamento ESG di 15 milioni, assistito dalla garanzia green di SACE, servirà all’acquisto di vetture ibride ed elettriche green mentre l’altro finanziamento di 5 milioni di euro coprirà l’acquisto di altri mezzi.

Unicredit: proseguire l’impegno per trasformazione green di tutte le Pmi

“Prosegue il nostro impegno ad offrire soluzioni finanziarie a supporto della trasformazione green del sistema economico e della transizione energetica di tutte le Pmi che hanno o vogliono elaborare una strategia di sostenibilità. Con questa operazione sosteniamo i piani di crescita di Sicily by Car e aiutiamo l’azienda a realizzare la transizione verso modelli di produzione a minore impatto ambientale, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR. In UniCredit la sostenibilità è un elemento fondamentale del modello di business e la banca ha intrapreso da anni un percorso con azioni e obiettivi concreti” ha commentato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia.

Per il presidente di Sicily by Car, Tommaso Dragotto “Questo finanziamento testimonia il nostro impegno ESG a favore della riconversione della flotta aziendale e la responsabilità, che sentiamo di avere, nel proporre ai nostri clienti soluzioni sempre più diversificate, per una mobilità a zero emissioni inquinanti. Le nuove risorse finanziarie sono di fondamentale supporto ai progetti di espansione strategica della Sicily by Car che ha già intrapreso un piano di sviluppo internazionale con l’obiettivo di presidiare l’Europa intera”.

Sicily by Car ha una flotta di circa 15.000 veicoli e recentemente ha arricchito la sua flotta con auto e furgoni 100% elettrici, focalizzando la sua strategia sulla mobilità verde e sui progetti sostenibili. L’azienda opera nei principali aeroporti italiani e nelle maggiori città a vocazione turistica oltre a vantare una presenza a Malta, in Albania, in Francia, in Austria e presto in Polonia, Montenegro e Croazia. Il Gruppo è il primo operatore indipendente in Italia sia per volume d’affari che per dimensioni della flotta ad eccezione delle società estere di autonoleggio.