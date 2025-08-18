Unicredit completa con successo la fusione con Alpha Bank in Romania

L’ad di Unicredit Andrea Orcel: “Integrazione completata senza intoppi e in tempi record”

È stata completata con successo la fusione tra Unicredit Bank Romania e Alpha Bank Romania. Lo comunica la banca guidata da Andrea Orcel, sottolineando che la nuova Unicredit Bank rafforza la posizione di mercato del gruppo Unicredit nel Paese sia nel segmento corporate che in quello retail.

Unicredit: tutti i dettagli della fusione in Romania

La banca risultante detiene l’11% di quota di mercato in termini di attivi, il 13% nei prestiti (inclusi quelli di Unicredit Consumer Financing) e l’11% nei depositi dei clienti. Post fusione, Unicredit Bank in Romania dispone di una rete di circa 300 filiali e i clienti possono inoltre contare su una rete di 900 sportelli Atm distribuiti nel Paese. Complessivamente, la nuova banca conta oltre 4.800 dipendenti, inclusi quelli provenienti da Alpha Bank Romania.

Unicredit aveva acquistato da Alpha International Holdings, società interamente controllata da Alpha Services and Holdings, una partecipazione pari al 90,1% di Alpha Bank Romania per un corrispettivo costituito dal 9,9% del capitale sociale di Unicredit Romania e da circa 255 milioni di euro in contanti.

Orcel: “Integrazione completata in tempi record”

“L’integrazione di Alpha Bank e Unicredit in Romania è stata completata senza intoppi e in tempi record, dimostrando ancora una volta la capacità di Unicredit di integrare in maniera decisa ed efficiente sistemi e organizzazioni complessi in un’unica realtà, a beneficio dei nostri clienti, delle nostre persone, degli azionisti e di tutti gli stakeholder – ha commentato Andrea Orcel, Ceo di Unicredit – Questa operazione di acquisizione e fusione di Alpha Bank Romania consente a UniCredit di rafforzare la propria posizione di mercato e di liberare nuovo potenziale di crescita accelerata e profittevole, sia per noi che per i nostri clienti. La lunga presenza di Alpha in Romania continua attraverso il mantenimento di una quota del 9,9% in Unicredit Bank Romania, rafforzando il nostro ruolo strategico nell’Europa orientale, una regione in continua evoluzione. Unicredit group ha davanti a sé un percorso credibile di crescita organica sostenibile e di qualità”.