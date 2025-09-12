Tamburi, per Tip utile consolidato in crescita a 47 milioni (+38%). Patrimonio netto di oltre 1,4 miliardi

Tip diffonde i dati del primo semestre 2025: utile in segno positivo con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente. Ecco di seguito tutti i dettagli diffusi dalla holding

Un utile netto consolidato pro forma che segna un aumento del 38% e si attesta a 47 milioni di euro. Il dato caratterizza la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 diffusa da Tip, la Tamburi Investment Partners, holding di Giovanni Tamburi. Il gruppo ha chiuso il primo semestre del 2025 con un aumento netto rispetto ai 34 milioni registrati nello stesso periodo l’anno scorso pur in assenza di significativi disinvestimenti. Per quanto riguarda il patrimonio netto consolidato, il dato al 30 giugno 2025 è di 1,42 miliardi. Di seguito, i dettagli.

Tip, i risultati del primo semestre 2025

I risultati economici della holding hanno beneficiato degli effetti contabili di questa nuova operazione. Asset 1, la società che raggruppa gli investitori coinvolti, detiene una partecipazione pari al 95,328% del capitale Alpitour. Il Gruppo Tip detiene il 46,301% della società Asset 1. La holding, in una nota, comunica che è già avvenuto il passaggio di governance.

Le altre società collegate al gruppo, quali Interpump, Sesa, Roche Bobois, Beta Utensili, Chiorino e Limonta, hanno contribuito con un risultato da circa 10 milioni. Anche Ovs ha registrato un risultato positivo per quanto riguarda l’Ebitda.

Le altre partecipate della holding hanno registrato risultati positivi, tra queste figurano Amplifon, Azimut| Benetti, Eataly, Hugo Boss e Moncler; tra di esse, quindici hanno avuto ricavi in crescita nel periodo considerato fino al 31 giugno 2025.