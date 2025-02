Sparkle ancora una volta in prima linea per l’adozione del cloud nella comunità scientifica europea

Per la terza volta consecutiva, l’operatore è stato selezionato da GÉANT nell’ambito del programma OCRE 2024 Cloud Framework per offrire soluzioni cloud e servizi professionali a istituti di ricerca e istruzione in 39 Paesi

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, è stato selezionato come OCRE 2024 Framework provider da GÉANT, la rete paneuropea di servizi per la ricerca e l’istruzione per offrire soluzioni cloud e servizi professionali alla comunità scientifica nei 39 paesi aderenti al programma.

OCRE (Open Clouds for Research and Education) 2024 è la terza edizione degli accordi quadro di GÉANT che dal 2016 supportano e facilitano l’adozione del cloud nella comunità scientifica europea. Grazie ad accordi di servizio pronti all’uso con fornitori di soluzioni cloud, il framework – valido da febbraio 2025 fino al 2030 e rivolto agli enti del settore pubblico oltre che alle istituzioni di ricerca e istruzione – offre un modello contrattuale standard che semplifica l’acquisto di queste soluzioni per oltre 25.000 organizzazioni.

Già fornitore di riferimento sin dal primo Cloud Framework di GÉANT, nell’ambito del programma OCRE 2024 Sparkle si è qualificata con il punteggio più alto come integratore di Amazon Web Services (AWS) in tutti i 39 Paesi e di Google Cloud in 19 Paesi. Sparkle continuerà dunque a supportare le istituzioni nel loro percorso verso il cloud offrendo soluzioni integrate con servizi professionali e riducendo i costi e la complessità della transizione.

“Siamo molto orgogliosi di essere tra i fornitori di servizi OCRE 2024 con il punteggio più alto”, ha affermato Annalisa Bonatti, Vice President Enterprise di Sparkle: “Questo nuovo riconoscimento testimonia l’impegno e il successo di Sparkle nell’offrire le migliori soluzioni cloud alla comunità scientifica, ed è anche un incoraggiamento a continuare su questa strada e a sostenere l’adozione di nuovi servizi digitali.”

Il cloud computing offre vantaggi significativi a studenti, ricercatori e istituzioni, mettendo a disposizione risorse virtualizzate che spaziano da calcolo, storage, database e networking fino a Machine Learning e Intelligenza Artificiale (IA), Internet of Things (IoT) e sicurezza.

Grazie alla sua offerta multicloud, Sparkle fornisce servizi su diverse piattaforme pubbliche e private, unitamente a console di gestione e connessioni private, ad alta velocità e sicure fra le infrastrutture cloud on-premise dei clienti e i principali provider di cloud pubblico. Per maggiori informazioni sull’offerta di Sparkle per gli istituti di ricerca e istruzione europei, visitare il sito Sparkle for Research and Education.

Informazioni su OCRE 2024

Il framework OCRE 2024 è un sistema di procurement cloud conforme alle normative UE, gestito da GÉANT, la collaborazione tra le Reti Nazionali per la Ricerca e l’Istruzione (NREN) europee. Si tratta della terza evoluzione dei framework cloud di punta di GÉANT, che dal 2016 hanno favorito la trasformazione digitale in Europa, mettendo in contatto l’offerta di servizi cloud innovativi con le esigenze delle istituzioni di ricerca e istruzione. Aggiudicato tramite un bando pubblico paneuropeo e supportato dal progetto GN5-1, il framework OCRE 2024 sarà attivo in 39 Paesi per cinque anni, da febbraio 2025 fino al 2030. Questo sistema consente alle organizzazioni partecipanti di acquistare servizi cloud in modo conforme, semplice ed economicamente vantaggioso. Le offerte di servizi cloud, suddivise per Paese, sono disponibili per tutte le organizzazioni che hanno manifestato il proprio interesse tramite la rispettiva NREN. L’elenco completo delle istituzioni partecipanti a OCRE 2024 è disponibile qui: https://clouds.geant.org/ocre2024entities

Informazioni su GÉANT

GÉANT è la principale collaborazione europea nel settore delle reti, delle infrastrutture e dei servizi correlati a supporto della ricerca e dell’istruzione, contribuendo alla crescita economica e alla competitività dell’Europa. L’organizzazione sviluppa, fornisce e promuove servizi avanzati di rete e infrastrutture digitali, favorendo l’innovazione e la condivisione delle conoscenze tra i suoi membri, partner e l’intera comunità di ricerca e istruzione.

Informazioni su Sparkle

Sparkle è l’operatore globale del Gruppo TIM: primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, offre una gamma completa di servizi infrastrutturali e di connettività globale – capacità, IP, SD-WAN, colocation, connettività IoT, roaming e voce – a carrier nazionali e internazionali, OTT, ISP, Media/Content Provider e imprese multinazionali. Principale operatore nel settore dei cavi sottomarini, Sparkle gestisce una rete proprietaria in fibra ottica che si estende per oltre 600.000 km attraverso Europa, Africa, Medio Oriente, America e Asia. La forza vendita di Sparkle è attiva su scala mondiale con una presenza diretta in 33 Paesi.

Scopri di più su Sparkle seguendo i profili X e LinkedIn o visitando il sito tisparkle.com

