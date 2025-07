Sinner-Djokovic: dove vedere in tv la semifinale di Wimbledon e a che ora. Pronostici: chi è il favorito?

Dove vedere Sinner-Djokovic in tv, quando giocano e a che ora: Jannik Sinner torna in campo oggi pomeriggio, venerdì 11 luglio, a caccia della prima finale in carriera a Wimbledon. I pronostici

Dove vedere Sinner-Djokovic in tv, quando giocano e a che ora: Jannik Sinner torna in campo oggi pomeriggio, venerdì 11 luglio, a caccia della prima finale in carriera a Wimbledon. Il numero 1 del mondo affronterà Novak Djokovic nel rematch della semifinale del Roland Garros di poco più di un mese fa. I due si scontreranno nella seconda partita di giornata sul Campo Centrale. Aprirà il programma, alle 14.30, l’altra semifinale maschile fra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz. A seguire il match fra l’azzurro e il serbo che non inizierà prima delle 16.30-17: sarà il decimo atto della “rivalità'” tra Sinner e il 38enne di Belgrado.

Dove vedere Sinner-Djokovic in tv

Il match Sinner-Djokovic sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming, invece, sarà disponibile su NOW e tramite app Sky Go.

Sinner-Djokovic: i precedenti

I precedenti? Numeri alla mano, 5-4 quelli in favore dell’altoatesino, che ha ottenuto tutte e cinque le sue vittorie negli ultimi sei scontri diretti. Due anni fa l’ultimo successo del serbo, alle Atp Finals delle 2023. Sempre nel 2023 l’ultimo precedente a Wimbledon, in semifinale, con successo in tre set di Djokovic. Un anno prima, di nuovo sui campi in erba dell’All England Club di Londra, nei quarti di finale, altro scontro diretto con vittoria del serbo al quinto set.

Finale di Wimbledon in chiaro: dove vederla

La finale del singolare maschile dell’edizione numero 138 di Wimbledon, prevista per domenica pomeriggio, verrà trasmessa in chiaro da Tv8. La notizia è stata diramata in attesa di conoscere i nomi dei due finalisti, che usciranno al termine delle due semifinali.

Pronostici: chi è il favorito secondo i bookmaker

Il numero 1 al mondo, nella sfida contro il serbo, parte avanti sulla lavagna dei bookmaker: vale infatti 1,43 su Goldbet e 1,45 su Planetwin365 il successo di Sinner. Si sale a 2,70 per quella che sarebbe la quinta vittoria di Djokovic in dieci incontri ufficiali tra i due, la prima dopo quattro trionfi consecutivi dell’italiano. Tra il set betting, comanda a quota 3,15 il 3-0 del campione di San Candido, seguito dal 3-1 a 3,75 e dal 3-2 a 5,40. Un’affermazione di Djokovic in quattro o cinque set si gioca a 6,80, con il 3-0 offerto invece a 9,40.

In ottica finale, tutti gli appassionati di tennis sperano di vedere l’ultimo atto tra i due più forti giocatori del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numeri 1 e 2 del ranking Atp. E per gli esperti, è questa l’opzione più probabile, in lavagna a 1,80. L’italiano spera di potersi prendere la rivincita sullo spagnolo, vincitore degli ultimi 5 precedenti – su 12 totali – tra i due. In ottica titolo, però, continua a comandare Alcaraz a 1,75, seguito da Sinner a 3,30. Vale 4,75 l’ottava volta a Wimbledon di Novak Djokovic, mentre è più staccato, a 21, l’americano Taylor Fritz.