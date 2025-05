Sciopero treni 6 maggio 2025: stop di 8 ore per Trenitalia, Trenord e Tper, ma non Italo. Ecco i dettagli

Martedì 6 maggio 2025, uno sciopero nazionale del personale ferroviario colpirà Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper e altre aziende, ma non Italo. L’agitazione, durerà dalle 9:00 alle 17:00, con possibili disagi anche prima e dopo

Martedì 6 maggio 2025 si prospettano gravi disagi per chi viaggia in treno: è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale ferroviario che interesserà Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper, il Gruppo Fs e altre imprese ferroviarie come Rail Cargo Carrier e Rail Traction Company, ma non Italo. Lo sciopero, proclamato da numerose sigle sindacali, tra cui Orsa Ferrovie, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast e Confsal, avrà una durata di 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00.

L’agitazione coinvolge tutto il personale operativo, dai macchinisti agli equipaggi di bordo fino agli addetti all’infrastruttura, e potrebbe avere ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la fine dello sciopero, come sottolineato da Trenitalia.

Sciopero 6 maggio 2025: servizi coinvolti e fasce di garanzia

Lo sciopero del 6 maggio non prevede fasce orarie di garanzia per i treni regionali, mentre per i treni nazionali ad Alta Velocità e Intercity è disponibile una lista di corse garantite pubblicata da Trenitalia sul proprio sito e sull’app ufficiale.

Saranno possibili cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso su:

Treni Alta Velocità (Frecce) e Intercity

Treni regionali e suburbani (soprattutto nelle regioni più colpite)

Servizi a lunga percorrenza Trenord

Servizi ferroviari per gli aeroporti, in particolare il Malpensa Express

In particolare, Trenord ha comunicato che, in caso di soppressione delle corse per Malpensa sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus senza fermate intermedie: da Milano Cadorna a Malpensa Aeroporto con partenza da via Paleocapa 1 e da Stabio a Malpensa per la linea S50.

Treni in viaggio e limitazioni

I treni che partono entro le ore 9:00 e che sono previsti in arrivo entro le 10:00 raggiungeranno regolarmente la loro destinazione finale. I convogli già in viaggio all’inizio dello sciopero potranno arrivare a destinazione solo se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Trascorso questo limite, potrebbero fermarsi in stazioni intermedie, con inevitabili disagi per i passeggeri a bordo.

Sciopero 6 maggio 2025: come funziona il rimborso

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero hanno diritto al rimborso integrale del biglietto:

Per i treni Frecce e Intercity , è possibile richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato.

, è possibile richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato. Per i treni regionali, il rimborso può essere richiesto fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio non appena possibile, mantenendo condizioni di trasporto simili e secondo la disponibilità dei posti.

Dove informarsi in tempo reale in caso di sciopero

Per evitare disagi, è fortemente consigliato verificare sempre lo stato aggiornato del proprio treno attraverso i canali ufficiali di Trenitalia, come il sito trenitalia.com, l’app Trenitalia e la sezione Infomobilità, oppure consultando il sito trenitaliatper.it per Trenitalia Tper e trenord.it per Trenord. Inoltre, è possibile contattare il numero verde gratuito di Trenitalia, 800 892021, o rivolgersi alle biglietterie e al personale di assistenza clienti in stazione. È anche utile prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor informativi per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.