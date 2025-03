Rimborso istantaneo Trenitalia: Smart Refund arriva su app e sito per Frecce e Intercity. Ecco come funziona

Trenitalia attiva Smart Refund su app e sito per rimborsi istantanei su Frecce e Intercity. Il sistema utilizza blockchain per velocizzare le richieste e garantire tracciabilità

Trenitalia (Gruppo Fs) introduce Smart Refund anche su app e sito web, semplificando e velocizzando il processo di rimborso per i passeggeri di Frecce e Intercity. Il sistema, sviluppato in collaborazione con TRAKTI, start-up vincitrice del programma Open Italy Elis, consente di ottenere l’importo dovuto in tempi rapidi e può essere richiesto anche sottoforma di bonus, a seconda delle preferenze del cliente.

Il servizio, già attivo tramite Smart Caring, ha gestito oltre 200mila richieste da settembre a oggi, con un tempo medio di risoluzione di circa 25 secondi. Grazie a tecnologie come smart contract e blockchain, il sistema è in grado di processare un elevato numero di richieste simultaneamente, riducendo i tempi di attesa anche in caso di eventi straordinari. Il tracciamento delle richieste – sottolinea una nota del gruppo – avviene in modo trasparente e non modificabile, consultabile attraverso la dashboard privata del cliente.

Rimborso istantaneo Trenitalia: come funziona Smart Refund

Per accedere al rimborso istantaneo, gli utenti possono utilizzare la pagina dedicata sul sito di Trenitalia o la sezione “Info e Assistenza/Info su Rimborsi” dell’app. In alternativa, possono rispondere al messaggio o e-mail ricevuti tramite Smart Caring in caso di ritardi, cancellazioni o scioperi. Dopo aver inserito l’indirizzo e-mail e ricevuto un codice OTP, la richiesta può essere completata in pochi passaggi.

Gli indennizzi previsti variano in base ai disagi subiti: per ritardi tra i 60 e i 119 minuti è previsto un rimborso del 25% del prezzo del biglietto, che sale al 50% per ritardi di almeno 120 minuti. In caso di sciopero, il rimborso è totale per chi decide di non viaggiare.

“L’introduzione di Smart Refund su app e sito di Trenitalia è un esempio concreto dell’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni sempre più efficienti, veloci e pratiche per i nostri passeggeri – ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia -. In questo percorso, l’innovazione tecnologica svolge un ruolo fondamentale poiché ci permette non solo di velocizzare il processo di rimborso, ma anche di renderlo anche più sicuro e trasparente”.