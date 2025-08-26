Puma, Pinault verso la vendita del suo 29%: Anta Sports Products e i cinesi di Li Ning tra i possibili acquirenti

Dopo mesi molto difficili per Puma, secondo Bloomberg Pinault avrebbe già intavolato contatti per vendere la sua quota. Tra i possibili compratori anche brand Usa e fondi sovrani mediorientali. Lunedì il titolo ha guadagnato il 16%

Sulla Borsa di Francoforte i riflettori sono puntati su Puma. Da lunedì si rincorrono, sempre più insistenti, indescrizioni secondo cui la famiglia Pinault vorrebbe attraverso la holding Artemis, starebbe valutando la cessione del suo 29% detenuto in Puma.

Pinault verso la vendita di Puma

A riferire la notizia è Bloomberg, secondo cui Pinault, che è anche il principale azionista di Kering, avrebbe già avviato contatti con i gruppi cinesi Anta Sports ( che possiede marchi come Fila e Jack Wolfskin) e Li Ning (distributore di Aigle in Cina), oltre che con brand americani dell’abbigliamento sportivo e con fondi sovrani del Medio Oriente. Le trattative sarebbero in corso, ma ma ad oggi non c’è alcuna garanzia che si concludano.

La possibile uscita di Pinault arriva dopo mesi molto difficili per Puma. L’azienda tedesca ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2025 e a fine luglio ha annunciato che si attende una perdita operativa nell’anno in corso, penalizzata dal calo delle vendite e dai dazi statunitensi. Negli ultimi 12 mesi il titolo ha perso il 50% del suo valore, riducendo la capitalizzazione fino a un minimo di 2,6 miliardi di euro.

Titoli recupera 1/3 delle perdite dell’ultimo anno

La notizia ha avuto immediate ripercussioni in Borsa, con il titolo Puma che a Francoforte ha chiuso la seduta di lunedì con un rialzo del 16%, recuperando oltre 1/3 delle perdite dell’ultimo anno. Oggi, in una giornata difficile per tutti i mercati internazionali, le azioni contengono le perdite a -0,9%.