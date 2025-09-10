Polonia, droni russi violano lo spazio aereo: “Abbattuti, è un atto di aggressione. In contatto con la Nato”. Colpita una casa

Polonia-Russia e guerra in Ucraina: i caccia polacchi hanno abbattuto nella notte svariati droni russi che avevano violato lo spazio aereo. Varsavia: “Atto di aggressione”. Colpita una casa. Contatti con la Nato. Zelensky: “Precedente pericoloso per l’Europa”

I caccia della Polonia hanno abbattuto nella notte diversi droni russi dopo che una decina di velivoli hanno violato lo spazio aereo polacco durante un massiccio attacco sull’Ucraina. L’operazione ha richiesto la chiusura di quattro aeroporti polacchi, tra cui lo Chopin di Varsavia, il principale scalo del Paese.

Il comando delle forze armate polacche ha denunciato quello che ha definito un “atto di aggressione che ha rappresentato una vera minaccia per la sicurezza dei cittadini” e “una violazione dello spazio aereo senza precedenti”.

Polonia: droni russi violano lo spazio aereo

Il premier polacco, Donald Tusk, ha seguito personalmente le operazioni e ha riferito su X che sono in corso le ricerche per localizzare i rottami dei velivoli abbattuti. Il ministero della Difesa di Varsavia ha spiegato che i droni russi sono entrati nella spazio aereo della Polonia minacciando le province orientali di Masovia, Podlachia e Lublino dove la popolazione è stata invitata “a restare in casa”.

“Aerei polacchi e alleati operano nel nostro spazio aereo e i sistemi di difesa aerea e le postazioni radar sono al massimo livello d’allerta”, hanno fatto sapere i vertici militari polacchi nella notte. “Siamo in costante contatto con il comando della Nato“, ha riferito il ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz che sui social ha invitato la popolazione a “mantenere la calma e ad attenersi agli annunci ufficiali dei servizi statali e militari”.

Polonia, droni russi: colpita anche una casa

Inoltre, un drone russo ha colpito una casa nella città di Wyryki Wola nella regione di Lublino, al confine con la Russia e la Bielorussia. Polsat News ha riferito che il tetto e il parcheggio dell’edificio sono stati danneggiati. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Il sindaco Mariusz Zanko afferma che “la gente ha sentito l’esplosione e ha visto anche i caccia polacchi. La situazione è piuttosto difficile e preoccupante; c’è davvero grande preoccupazione tra i residenti”.

Polonia, droni russi: le reazioni

Su Telegram immediato il commento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: l’ingresso di droni russi nello spazio aereo polacco costituisce “un precedente estremamente pericoloso per l’Europa”, ha scritto.

E su X il commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius ha sottolineato: “Ancora una volta la Russia mette alla prova gli stati di confine, l’Ue e la Nato. Dobbiamo sviluppare urgentemente un “muro di droni” lungo tutto il fianco orientale dell’Ue, al momento il progetto di punta comune più importante. Lavoreremo insieme agli Stati membri, ai Paesi di confine e all’Ucraina. La Russia sarà fermata”.