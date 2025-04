Pirelli: accordo con la svedese Cts per il Nord Europa

Accordo per una partnership di lungo termine per il mercato del Nord Europa – soprattutto Svezia – tra Pirelli e Cts. I dettagli

Pirelli e Cts, attiva nel Nord Europa nella vendita e nei servizi di assistenza per gli pneumatici, hanno siglato un accordo preliminare per una partnership di lungo termine per il mercato locale ed in particolare la Svezia. L’operazione prevede il passaggio di mano da Pirelli a Cts di Däckia, che gestisce una rete di 60 punti vendita di proprietà diretta e 42 affiliati attivi sul territorio svedese.

Pirelli: accordo con Cts, i dettagli

Contestualmente, Pirelli e Däckia hanno siglato un accordo di fornitura fino al 2030, che garantirà la distribuzione di prodotti Pirelli e il suo ruolo di fornitore principale. La transazione, soggetta al via libera della Autorità regolatorie, dovrebbe essere finalizzata entro il prossimo mese di luglio e consentirà a Pirelli di poter contare su un sistema distributivo “ancora più strutturato”, si legge in una nota, con un’attesa “maggiore copertura di mercato” e facendo leva sulla specializzazione.