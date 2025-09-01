Novo Nordisk guadagna il 3% in Borsa. Il suo farmaco anti obesità offre benefici cardiaci. Il governo danese taglia le stime economiche

Il farmaco Wegovy della società danese offre maggiori protezioni dai rischi cardiaci rispetto a quello della rivale Eli Lilly.

E ora è il momento di Novo Nordisk. Continua sui listini azionari l’altalena tra le quotazioni della casa farmaceutica danese e la rivale statunitense Eli Lilly che si misurano a suon di nuove scoperte scientifiche legate ai loro farmaci contro l’obesità. Stamane Novo Nordisk alla borsa danese ha guadagnato il 3% dopo che i dati hanno mostrato che il suo farmaco dimagrante Wegovy ha offerto maggiori benefici per la protezione del cuore rispetto ai trattamenti concorrenti della statunitense Eli Lilly.

Novo Nordisk, la quarta più grande azienda sanitaria nell’indice paneuropeo STOXX 600, in tarda mattinta quota 369,65 corone danesi, in rialzo del 3,01%, dopo un massimo a 371,60 corone. La società ha dichiarato che il suo farmaco Wegovy ha ridotto il rischio di infarto, ictus o morte del 57% rispetto a farmaci rivali Mounjaro e Zepbound della concorrente Eli Lilly.

I dati di Novo Nordisk hanno condizionato le stime del governo danese

I risultati potrebbero dare una spinta a Novo, che ha dovuto tagliare per la seconda volta quest’anno le sue previsioni per l’intero anno. Proprio queste previsioni hanno addirittura indotto il governo danese a ridurre le previsioni di crescita economica dell’intero paese per il 2025, portandole all’1,4% dal precedente 3%. “L’industria farmaceutica è sempre più sotto pressione a causa della crescente concorrenza nel mercato dei farmaci per la perdita di peso, fattore che ha ridotto le aspettative di crescita del settore” ha detto il ministro dell’economia danese. Lo scorso anno la crescita economica della Danimarca si è collocata tra le più elevate in Europa, trainata in parte proprio da Novo Nordisk, che ha contribuito per un quinto all’aumento complessivo dell’occupazione nazionale.

Indice azionario principale della Danimarca ha guadagnato l’1,8%, anche grazie al pari nazionale di Novo, Zealand Pharma che è aumentato del 4,9% nelle prime contrattazioni.

La scorsa settimana Eli Lilly aveva guadagnato il 6% sull’annuncio di una pillola sperimentale (orforglipron) che riduce il peso corporeo del 10,5%. Oggi il listino americano è chiuso per il Laubor Day, ma venerdì aveva chiuso a 732,58 dollari, mantenendo le posizioni, con un +0,085%.



