Mondiale per Club: l’Inter torna in campo contro il Monterrey di Sergio Ramos e Ocampos. Chivu debutta sulla panchina nerazzurra

Dopo la delusione Champions e l’addio di Simone Inzaghi, stanotte l’inter scende in campo contro il Monterrey, una delle formazioni più temibili dell’America Centrale. Ecco le probabili formazioni

L’attesa è finita: l’Inter torna in campo per lasciarsi alle spalle la cocente delusione della finale persa a Monaco contro il Psg e aprire un nuovo capitolo della propria storia. In panchina, al debutto alla guida della prima squadra, ci sarà Cristian Chivu. Una scelta di cuore e visione da parte della dirigenza, che ha voluto puntare su una figura simbolica come il difensore del Triplete 2010, oggi chiamato a raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi in un momento particolarmente delicato.

Monterrey – Inter (ore 3, Dazn)

Il battesimo ufficiale per l’ex tecnico del Parma avverrà stanotte contro il Monterrey, una delle formazioni più temibili dell’America Centrale, guidata da Domenec Torrent, ex assistente di Guardiola e oggi tecnico di un gruppo esperto e internazionale. Tra le fila dei messicani spiccano volti noti del calcio europeo: Sergio Ramos, leggenda del Real Madrid oggi 39enne, e Lucas Ocampos, ex Milan e Siviglia, solo per citarne due. Ma il talento non manca anche a centrocampo, con giocatori come Oliver Torres, Canales e Moreno.

Tutti i riflettori, però, saranno puntati su Chivu. Dopo l’esperienza alla guida del Parma, culminata con una sofferta ma meritata salvezza, l’allenatore romeno è ora atteso dalla prova più affascinante e complessa: riportare compattezza e ambizione a una squadra che si è smarrita sul più bello. I primi segnali, nei pochi allenamenti condotti negli USA, raccontano di una gestione già diversa rispetto a quella del predecessore. Frattesi e Carlos Augusto, per esempio, sembrano aver guadagnato posizioni e potrebbero avere un ruolo più centrale nell’undici titolare.

Chi non ci sarà nel match d’esordio è Denzel Dumfries. L’esterno olandese, rientrato solo da pochi giorni dopo gli impegni con la nazionale, ha lavorato a parte nel centro sportivo dell’Ucla, lamentando un affaticamento all’adduttore. Le sue condizioni non preoccupano, ma lo staff medico ha preferito non rischiare: Dumfries ha lasciato il campo con un sorriso e un cenno rassicurante, ma non prenderà parte alla sfida con i messicani. Al suo posto, Chivu dovrà scegliere tra l’affidabilità di Matteo Darmian o la scommessa Luis Henrique, volto nuovo arrivato dal mercato.

Il Monterrey, dal canto suo, arriva all’appuntamento con grandi ambizioni e una storia recente fatta di alti e bassi. Dopo il ciclo d’oro culminato con cinque titoli della Concacaf Champions League tra il 2011 e il 2021 e uno storico Triplete nel 2020 (il secondo mai ottenuto da una squadra messicana dopo il Cruz Azul del 1969-70), il club vive da quattro anni un digiuno di trofei che brucia. Ecco perché il Mondiale per Club rappresenta l’occasione perfetta per rilanciarsi, anche sfruttando il calore dei tanti tifosi attesi allo stadio: tra i 90 mila che riempiranno gli spalti, è previsto un consistente contingente messicano. Per l’Inter, il cammino inizia contro una squadra ambiziosa e collaudata. Ma soprattutto comincia un’avventura nuova, con un tecnico giovane e motivato alla guida, e la speranza di trasformare una stagione segnata dalla frustrazione in un’opportunità di riscatto internazionale.

Monterrey – Inter, le probabili formazioni

Monterrey (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos

Allenatore: Torrent

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Allenatore: Chivu