Leonardo accelera sulla cybersecurity: acquisita la svedese Axiomatics

Leonardo compra il 100% della svedese Axiomatics, attiva nel controllo degli accessi e nel modello Zero Trust. Operazione chiave per l’espansione nei Paesi nordici, terreni fertili per la cyber innovation

Leonardo rafforza la propria presenza nel settore della cybersecurity con una nuova operazione strategica. La società guidata dall’ad Roberto Cingolani ha annunciato l’acquisizione del 100% di Axiomatics AB, azienda svedese specializzata nel controllo degli accessi e nella protezione dei dati.

L’operazione si inserisce nel piano industriale del gruppo volto a consolidare la leadership europea nel comparto cyber e consente di ampliare l’offerta con soluzioni avanzate basate sul paradigma Zero Trust: un approccio alla sicurezza che non prevede alcuna fiducia implicita e impone la verifica continua di ogni accesso a reti, dati e sistemi.

Leonardo continua l’espansione nel Nord Europa

L’acquisizione di Axiomatics si inserisce in una più ampia strategia di espansione di Leonardo nei Paesi nordici, diventati un terreno fertile per la cyber innovation. Negli ultimi mesi, il gruppo italiano ha stretto una collaborazione con l’azienda danese Arbit, per soluzioni dedicate al trasferimento sicuro dei dati in scenari operativi complessi, mentre ai primi di luglio è entrato nel capitale della finlandese SSH Communications Security con una quota del 24,55%. Inoltre, Leonardo ha investito nella start-up svedese CanaryBit, attiva nel settore del confidential computing e nella protezione dell’intelligenza artificiale.

Il filo conduttore di queste operazioni è la costruzione di un portafoglio europeo fortemente orientato ai principi della Data Centric Security e della sovranità digitale, temi sempre più rilevanti nel contesto geopolitico e industriale attuale. Per Leonardo, significa rafforzare il proprio posizionamento come fornitore di soluzioni integrate in grado di rispondere alle esigenze delle alleanze transatlantiche e delle missioni multi-dominio.

Acquisizione sotto esame regolatorio

L’operazione su Axiomatics è soggetta all’approvazione delle autorità svedesi competenti in materia di investimenti esteri nel settore della difesa e della sicurezza informatica, e al soddisfacimento di condizioni tipiche di operazioni di questa natura.

Leonardo è stata affiancata da PwC in qualità di advisor. Una volta completata, l’acquisizione permetterà al gruppo italiano di offrire soluzioni più complete e scalabili ai propri clienti in tutto il mondo, rafforzando la propria rete commerciale e valorizzando le sinergie industriali.