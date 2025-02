Juve, disastro: fuori anche dalla Coppa Italia. Bologna-Milan, ultima spiaggia per due per avvicinare la zona Champions

Disastro Juve in Coppa Italia con un’eliminazione che costerà probabilmente la panchina a Thiago Motta. Oggi ultima chance per Bologna e Milan per avvicinare la zona Champions

L’ultima spiaggia. Bologna-Milan, recupero della nona giornata, rappresenta un vero e proprio spareggio per rientrare nella corsa al quarto posto, attualmente distante 8 punti per entrambe. Vincere vorrebbe dire avvicinarsi a Juventus e Lazio, oltre che scavalcare la Fiorentina, mentre una sconfitta sancirebbe la fine del sogno, a quel punto legato solo alla matematica. Ieri sera intanto la Juve di Thiago Motta ha consumato l’ultimo disastro della stagione facendosi eliminare ai rigori dall’Empoli anche dalla Coppa Italia, disastro che probabilmente costerà la panchina a Thiago Motta.

Bologna – Milan (ore 20.45, Dazn)

I rimpianti ci sono a prescindere, visto che sia Milan che Bologna sono reduci da due sconfitte brucianti contro Parma e Torino, ma diventerebbero enormi in caso di passo falso odierno. Già, perché se è vero che una vittoria non cambierebbe molto lo scenario, lo è anche che una sconfitta lo farebbe in modo evidente, forse addirittura decisivo. Mai come oggi, insomma, è vietato perdere, ma guai a pensare a un pareggiocome la panacea dei mali: spartirsi la posta farebbe il gioco di Juventus, Lazio e Fiorentina, cristallizzando una classifica sempre più delineata. Entrambe hanno 41 punti e le stesse possibilità di agguantare il quarto posto, però appare evidente come sia il Milan a giocarsi di più. Se per il Bologna, infatti, la Champions è un sogno da alimentare giornata dopo giornata, per il Diavolo è una necessità assoluta, sia per ragioni sportive che economiche, anche se qualcuno, dalle parti di via Aldo Rossi, si sta già preparando all’eventualità di non farla. La classifica, del resto, parla chiaro: i punti dalla Juventus, attualmente quarta, sono 9 (va considerato lo scontro diretto a sfavore, primo criterio in caso di arrivo alla pari) e il rendimento della squadra non autorizza a fare voli pindarici.

Ma Conceiçao, il cui destino è strettamente legato all’obiettivo, non vuole alzare bandiera bianca, o almeno non ancora: prima ci sono le partite con Bologna e Lazio (domenica sera) da giocare, con la consapevolezza che due vittorie cambierebbero l’inerzia della corsa. La Juventus infatti, dopo aver affrontato il Verona (lunedì), dovrà vedersela con Atalanta e Fiorentina, il che lascia ancora tutto aperto, a patto di cominciare a macinare punti sul serio. Lo stesso ragionamento, ovviamente, vale anche per il Bologna, deciso a riprendersi quella Champions solo “assaggiata”, o in alternativa un’Europa League comunque appetibile. Al Dall’Ara andrà in scena una sfida molto interessante ed equilibrata, nella quale l’approccio mentale farà la differenza. Il Milan, in questo senso, ha quasi sempre deluso, ma dopo la sconfitta di Torino non ha più scuse, sia a livello di collettivo che di singoli. Conceiçao, come vedremo tra poco, dovrebbe mettere da parte l’esperimento dei “Fab-Four”, sin qui decisamente negativo, mentre Italiano insisterà sul suo sistema ormai canonico, alla ricerca di 3 punti che potrebbero svoltargli la stagione.

Bologna – Milan, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Ndoye; Castro

In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Casale, Beukema, Erlic, Miranda, De Silvestri, Moro, Odgaard, El Azzouzi, Aebischer, Fabbian, Dominguez, Dallinga, Cambiaghi

Allenatore: Italiano

Indisponibili: Nessuno

Squalificati: Nessuno

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez

In panchina: Sportiello, Torriani, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Bondo, Sottil, Chukwueze, Camarda, Joao Felix, Jovic

Allenatore: Conceiçao

Indisponibili: Florenzi, Loftus-Cheek, Emerson Royal, Walker

Squalificati: Nessuno