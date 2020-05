Ivass: relazione e considerazioni Franco il 18 giugno

Sul sito dell’Istituto sarà pubblicato anche un videomessaggio del Presidente – Intanto, l’Ivass ha diffuso il suo primo Rapporto ambientale: scendono i consumi energetici e l’utilizzo di carta e plastica

L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), fa sapere che quest’anno la relazione annuale sull’attività del 2019 e le considerazioni del presidente, Daniele Franco, saranno diffuse il 18 giugno alle ore 10.30.

“Nel rispetto delle misure di protezione in atto per contenere l’emergenza sanitaria da Covid19 – si legge nella nota dell’Ivass – un breve videomessaggio del Presidente sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto e sostituirà la consueta lettura delle Considerazioni in presenza degli ospiti”.

Sempre alle 10.30, sul sito dell’Istituto saranno pubblicate anche la relazione annuale e il testo integrale delle considerazioni di Franco.

Intanto, l’Ivass ha diffuso il suo primo Rapporto ambientale. “Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione cui è stato sottoposto lo stabile” dove ha sede l’Istituto, “sono stati realizzati interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, finalizzati nello specifico alla riduzione dei consumi di gas ed elettricità”, si legge nel testo.

In particolare, grazie a queste misure, “è stato ottenuto un risparmio del 21% nel consumo di gas e del 28% in quello di elettricità, come evidenziato dal confronto dei consumi prima (2017) e dopo (2018 e 2019) i lavori”.

Sul versante dei consumi, “l’adozione della procedura digitale di gestione documentale – prosegue il rapporto – ha consentito di ridurre sensibilmente il consumo di carta. Dal 2017, oltre l’80% dei documenti in entrata e la quasi totalità di quelli in uscita (99,8%) sono digitali”.

Inoltre, in linea con la campagna plastic free del ministero dell’Ambiente, l’Ivass ha avviato “una campagna di sensibilizzazione del personale per limitare l’utilizzo della plastica monouso. A questo fine sono state distribuite al personale delle borracce per l’approvvigionamento di acqua dai distributori automatici. L’iniziativa ha consentito di ridurre di oltre il 70% il consumo di bicchieri di plastica usa e getta”.

Entro quest’anno, l’Istituto punta a intervenire sull’impianto di illuminazione “mediante la sostituzione dei tubi fluorescenti con tubi a led – conclude il rapporto – Si stima che la realizzazione di tale iniziativa, i cui costi sono a carico della Proprietà degli immobili, consentirà una riduzione del 50% del consumo energia elettrica per illuminazione”.