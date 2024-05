Ita-Lufthansa, rischio di naufragio: ora la Ue vuole gli italiani fuori dalle alleanze. Rovinoso fu il No al progetto Draghi

L’accordo tra Ita e Lufthansa rischia il definitivo naufragio dopo il divieto dell’Antitrust Ue all’ingresso della compagnia italiana nella joint internazionale con Lufthansa, United Airlines e Air Canada. Il dilettantismo del Governo Meloni che rifiutò a priori il progetto Draghi per un accordo tra Ita-Air France e Delta ora presenta il conto

La strada dell’accordo tra Ita e Lufthansa è sempre più in salita. Secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, l’Antitrust Ue, guidato dalla rocciosa Margrethe Vestager, non contento delle concessioni finora offerte dalle due compagnie per evitare posizioni dominanti a Milano Linate e sui collegamenti tra l’Italia e gli Usa, vorrebbe alzare il tiro e proibire a Ita di entrare nelle alleanze internazionali. In sostanza Bruxelles non vuole che Ita faccia parte della joint transatlantica tra Lufthansa, United Airlines e Air Canada. E’ una richiesta pesantissima che rischia di far definitivamente naufragare l’accordo tra Ita e Lufthansa perchè l’ingresso nelle alleanze internazionali porta con sè benefici commerciali molto forti per chi ne fa parte.

Comunque vada a finire la telenovela Ita-Lufthansa, considerando che dopo le elezioni europee è probabile un cambio della guardia nell’Antitrust Ue, l’Italia – e il Governo Meloni in primis – non si pentirà mai abbastanza di aver buttato alle ortiche il progetto di accordo tra Ita e AirFrance/Klm, Delta e il fondo americano Certares che il Governo Draghi aveva praticamente definito e lasciato in eredità a Meloni. Ma il dilettantismo, si sa, provoca sempre danni. Come in questa occasione.