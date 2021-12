Intesa Sanpaolo: al gruppo Molteni 10 milioni con Sace

Le risorse del finanziamento rientrano nella provvista da 1 miliardo di euro sottoscritta da Cdp per sostenere le Pmi italiane – L’operazione si avvale della Garanzia Green di Sace

Da Intesa Sanpaolo un supporto di 10 milioni di euro per i nuovi progetti di sostenibilità ambientale del Gruppo Molteni, storica azienda di Giussano operante nel settore del mobile per arredamento. Il finanziamento si avvale della Garanzia Green di Sace e rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cdp per agevolare il credito alle Pmi e alle Mid Cap, corrispondente alla realizzazione della missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nello specifico, l’operazione è destinata a progetti di efficientamento energetico dell’azienda nonché per la transizione digitale con l’adeguamento del sistema di produzione con tecnologia 4.0, driver strategici di crescita, consentendo al Gruppo Molteni di perseguire obiettivi esg legati alla riduzione del proprio impatto ambientale e di mitigazione e prevenzione del cambiamento climatico.





Per il “Sistema Casa”, Intesa Sanpaolo ha riservato un plafond di 1 miliardo di euro per linee di finanziamento per la transizione verde e digitale delle imprese italiane, coerentemente con le linee guida del Pnrr.

Il gruppo guidato da Carlo Messina, entro il 2026, programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del Pnrr approvato dalla Commissione Europea.