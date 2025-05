Internazionali Roma 2025, l’Italia del tennis punta a nuovi record: con Sinner in campo l’indotto vola oltre i 600 milioni

Roma sogna in grande: l’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia punta a superare i 615 milioni di euro di impatto economico registrati nel 2024, con l’obiettivo di raggiungere il miliardo entro tre anni

L’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia, in corso fino al 18 maggio a Roma, si preannuncia storica grazie al ritorno di Jannik Sinner, numero uno al mondo, e alla partecipazione record di ben 12 tennisti italiani. La capitale si prepara a battere i record di presenze e biglietti venduti, superando l’impatto economico di 615 milioni di euro registrato nel 2024. Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel, prevede un ulteriore aumento dell’afflusso di spettatori, con circa 400mila spettatori paganti e una crescita dell’impatto economico che, nel giro di due o tre anni, toccherà addirittura il miliardo di euro.

Una nuova dimensione per il Foro Italico

L’edizione 2025 porta con sé una riforma importante che ha ampliato il torneo: con il raddoppio degli spazi al Foro Italico, da 10 a 20 ettari, il torneo si estende su una superficie decisamente più vasta, portando la capienza da 33mila a 55mila persone. Questo ampliamento ha incluso 34.500 posti a sedere, con 7.500 posti in più rispetto al 2024, e un potenziamento dell’area food and beverage. Marco Mezzaroma, presidente di Sport e salute, ha sottolineato che l’ampliamento ha portato anche alla costruzione di tre nuovi campi nello Stadio dei Marmi, tra cui un campo centrale da 3.000 posti e due campi secondari da 800 posti ciascuno. In aggiunta, sotto il Ponte della Musica, sono stati allestiti due nuovi campi di allenamento, completati da tribune, per rendere il torneo ancora più visibile e coinvolgente, estendendo l’evento verso il fiume Tevere e altre zone della città.

Tennis in tv: una visibilità sempre maggiore

Sul fronte televisivo, gli Internazionali BNL d’Italia saranno trasmessi integralmente da Sky, mentre sulla Rai verrà trasmesso un match in chiaro al giorno durante il torneo maschile, compresa la finale, e una finale del torneo femminile o una delle finali di doppio (maschile o femminile). Inoltre, il tennis sta cercando di farsi largo in tv, con una battaglia già iniziata da Binaghi per ampliare la visibilità in chiaro dei tornei.

A partire dal 2025, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su SuperTennis per i prossimi quattro anni. Si stanno inoltre conducendo trattative con Rai per la sub-concessione dei diritti in chiaro, con Binaghi che chiede esplicitamente che i match vengano trasmessi su Rai 1, considerando che gli spettatori con Sinner in campo ormai superano quelli di molti eventi calcistici.

Per quanto riguarda gli altri tornei ATP, Sky trasmetterà integralmente gli eventi, mentre Eurosport manterrà l’esclusiva per il Roland Garros e gli Australian Open.

Internazionali Roma 2025: Sinner torna da numero 1, Djokovic out e Berrettini in forse

Con la fine della sua sospensione di tre mesi, Sinner è pronto a tornare in campo, ma non senza una certa dose di cautela: “I primi game del primo incontro non saranno facili. Spero di ritrovare in fretta il ritmo partita”. Nonostante la lunga pausa, il numero uno al mondo ha svolto allenamenti intensi con i suoi coach, Vagnozzi e Cahill, e l’amico Jack Draper, che ha difeso Sinner dalle critiche ricevute durante la sua sospensione: “Jannik è una brava persona che non merita l’odio che ha ricevuto”. Oltre a lavorare sul suo gioco, Sinner ha anche perfezionato la sua Fondazione, impegnandosi a fare qualcosa di significativo per i giovani atleti. “Lo sport mi ha insegnato lezioni impagabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Tutte lezioni che credo valga la pena di condividere”.

Non ci sarà invece Novak Djokovic, che ha dato forfait agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Il serbo, che ha vinto sei volte a Roma, ha annunciato su Instagram: “Roma mi mancherai, spero di tornare l’anno prossimo”. È la prima volta dal 2007 che Djokovic salta il torneo, scegliendo di concentrarsi su un reset per arrivare al meglio al Roland Garros e a Wimbledon, dove spera di tornare a lottare per i titoli.

Anche Matteo Berrettini è in dubbio per gli Internazionali di Roma: il tennista azzurro, reduce dal ritiro al Masters di Madrid per un problema fisico, sta valutando la sua presenza al Foro Italico.