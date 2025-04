Sinner, tutto pronto per il ritorno agli Internazionali di Roma 2025: quando gioca, date e dove vedere il torneo

Dopo mesi di assenza, Jannik Sinner tornerà in campo da numero 1 del mondo agli Internazionali BNL d’Italia 2025, che si terranno al Foro Italico di Roma dal 29 aprile al 18 maggio. Ecco i dettagli

Il countdown per il rientro di Jannik Sinner agli Internazionali Bnl d’Italia 2025 è ufficialmente iniziato. Dopo mesi di assenza a causa di una squalifica per contaminazione accidentale da clostebol, il numero uno del tennis mondiale è pronto a tornare in campo. La sua sospensione, che si è conclusa il 13 aprile, lo porterà a riaccendere la sua carriera al Foro Italico di Roma il 4 maggio. Sinner affronterà un torneo ricco di emozioni, con il campione in carica Alexander Zverev che difenderà il titolo vinto nel 2024 contro Nicholas Jarry.

Sinner resta numero 1: Alcaraz e Zverev non riescono a scalzarlo

Nonostante lo stop forzato, il numero uno del tennis mondiale non ha ceduto il trono. Né Zverev né Carlos Alcaraz sono riusciti a scalzarlo, anche se hanno accorciato la distanza.

Nel frattempo, l’Italia del tennis non è rimasta a guardare. Musetti ha incantato nel Principato, battendo avversari di peso come Tsitsipas e De Minaur. Matteo Berrettini ha mostrato segnali importanti superando Zverev, mentre i giovani Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno già iniziato a farsi spazio a suon di titoli. Sul fronte femminile, Jasmine Paolini continua la sua scalata.

Internazionali di Roma 2025: il programma completo

Gli Internazionali BNL d’Italia 2025 si terranno al Foro Italico di Roma dal 29 aprile al 18 maggio. Come da tradizione, il torneo avrà una formula “combined” con competizioni sia per il circuito ATP che per il WTA, offrendo giornate di tennis intenso con i migliori tennisti del mondo. Il programma del torneo prevede le seguenti fasi:

29 aprile – 3 maggio: pre-qualificazioni

4 – 5 maggio: allenamenti aperti al pubblico

6 – 7 maggio: qualificazioni ATP e WTA

8 – 9 maggio: primo turno del tabellone principale

10 – 11 maggio: secondo turno

12 maggio: terzo turno

13 maggio: ottavi di finale

14 – 15 maggio: quarti di finale

16 maggio: semifinali

17 maggio: finale femminile

18 maggio: finale maschile

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale del torneo, con opzioni per assistere alle diverse giornate e ai vari campi, dal Centrale alla Grand Stand Arena. Il sorteggio del tabellone, che determinerà gli accoppiamenti, avverrà tra il 3 e il 5 maggio, subito dopo la conclusione delle qualificazioni. Sinner, grazie al suo ranking da numero 1, entrerà direttamente al secondo turno. Il debutto è previsto per venerdì 9 o sabato 10 maggio.

Foro Italico: novità e ingressi. Dove vedere il torneo in diretta?

L’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia si svolgerà su un Foro Italico completamente rinnovato, che passerà da 12 a 20 ettari. Tra le principali novità, l’ingresso del tennis nello Stadio dei Marmi, che ospiterà la nuova SuperTennis Arena (3.000 posti), insieme a nuovi campi con tribune da 800 posti ciascuna. Restano protagonisti il Campo Centrale, la Grand Stand Arena e lo Stadio Pietrangeli.

Gli Internazionali Bnl d’Italia 2025 saranno trasmessi in diretta su Rai e Sky. Rai trasmetterà 11 match del torneo maschile in diretta, con diritti radio, streaming, live e Vod. Sky offrirà oltre 500 ore di diretta, con partite, studi e speciali dedicati.

Il nuovo coach di Jannik Sinner: chi sostituirà Cahill?

Con il ritiro di Darren Cahill a fine stagione, cresce l’attesa per il nuovo allenatore di Jannik Sinner. Simone Vagnozzi, attuale coach del tennista altoatesino, ha confermato che non sarà da solo: un altro allenatore si unirà al team. “Siamo tranquilli, stiamo valutando con attenzione. La persona che arriverà dovrà avere l’esperienza necessaria per comprendere cosa significhi essere numero uno al mondo e, soprattutto, guadagnarsi la stima di Jannik”, ha spiegato Vagnozzi. Il nuovo allenatore dovrà essere un professionista di alto livello per supportare il giovane talento nei suoi prossimi traguardi.