Intelligenza artificiale, accordo tra Reddit e OpenAI: ChatGPT si allenerà con i contenuti della piattaforma. E il titolo vola in Borsa

Dopo l’accordo, le azioni di Reddit salgono dell’11% nelle contrattazioni after-hours. Ecco i dettagli dell’accordo che integrerà l’IA nella piattaforma social

Reddit, la piattaforma di social news, intrattenimento e forum, ha annunciato una partnership con OpenAI, l’azienda sviluppatrice di ChatGPT, per consentire l’utilizzo dei contenuti della piattaforma social nell’allenamento dei modelli di intelligenza artificiale.

Reddit, ha debuttato in Borsa a marzo , con il simbolo “Rddt”. La società è stata valutata a 6,4 miliardi di dollari con un’offerta pubblica iniziale (IPO) fissata a 34 dollari per azione. La notizia dell’accordo ha avuto un effetto positivo sul mercato azionario, con le azioni Reddit che sono salite dell’11% nelle contrattazioni after-hours.

Simile a un precedente accordo tra Reddit e Google del valore di 60 milioni di dollari, questa partnership con OpenAI permetterà a Reddit di offrire ai propri utenti e moderatori strumenti basati sull’IA.

Reddit and OpenAI today announced a partnership to benefit both the Reddit and OpenAI user communities in a number of ways. Learn more on our corporate blog. https://t.co/qah9TaRjVU — Reddit (@Reddit) May 16, 2024

I dettagli della collaborazione

Reddit permetterà a ChatGPT di addestrarsi sui contenuti pubblicati sulla sua piattaforma. In cambio, la piattaforma social offrirà nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale agli utenti e ai moderatori, sfruttando i modelli linguistici di OpenAI per sviluppare applicazioni innovative. Questo dovrebbe permettere una migliore gestione delle discussioni e la moderazione dei contenuti.

Inoltre, OpenAI diventerà un partner pubblicitario di Reddit, creando nuove opportunità di monetizzazione per entrambe le aziende.

OpenAi: l’obiettivo è minimizzare le controversie legali

L’accordo tra OpenAI e Reddit fa parte di un più ampio sforzo per mitigare il rischio legale legato all’uso non autorizzato di contenuti protetti da copyright online. OpenAI, insieme ad aziende come Microsoft e Google, sta cercando di evitare il più possibile controversie legali attraverso accordi di licenza strutturati.

I sistemi di intelligenza artificiale richiedono l’analisi di grandi volumi di testo per migliorare la capacità di emulare il linguaggio umano e per potenziare i propri servizi. E questo “training” spesso coinvolge l’utilizzo di dati disponibili su internet, inclusi gli archivi dei giornali online. OpenAI ha già siglato accordi con vari giornali, inclusi il Financial Times e l’Associated Press, per ottenere accesso ai loro contenuti, simile a quanto fatto con Reddit. Ma non sempre va tutto nel verso giusto: altre testate giornalistiche e autori hanno citato in giudizio la società di Sam Altman (e Microsoft) sostenendo che i loro materiali siano stati utilizzati senza autorizzazione, violando le leggi sul copyright. Tra queste vi sono il New York Times e autori come George R. R. Martin e John Grisham.

Gli azionisti di Reddit, intanto, hanno accolto positivamente la notizia, vedendo nell’accordo una fonte di entrate stabile e una possibilità di diversificazione oltre la pubblicità tradizionale. Per Reddit, che funziona principalmente come aggregatore di notizie e informazioni condivise e commentate dagli utenti, questa collaborazione rappresenta un passo avanti significativo nella sua evoluzione tecnologica e di mercato.