Reddit sbarca a Wall Street. Ipo fissata a 34 dollari ad azione

Il debutto della piattaforma di social news, intrattenimento e forum con il simbolo “Rddt”. Valore di mercato di 6,4 miliardi di dollari. In vendita più di 25 milioni di azioni. Il maggiore azionista è Advance Publications, la società madre di Condé Nast

È tutto pronto per il grande esordio a Wall Street. Reddit, piattaforma di social news, intrattenimento e forum, debutta in Borsa con il simbolo “Rddt”, con una valutazione di mercato di 6,4 miliardi di dollari. L’offerta pubblica iniziale (Ipo) è stata fissata a 34 dollari per azione, raggiungendo il valore massimo previsto dagli investitori.

Ipo Reddit: in vendita fino a 25 milioni di azioni

La piattaforma prevede di raccogliere 748 milioni di dollari, vendendo 22 milioni di azioni e concedendo agli sottoscrittori un’opzione per ulteriori 3,3 milioni di azioni. Nonostante la valutazione sia inferiore al 2021 quando fu valutata 10 miliardi di dollari durante un round di finanziamento privato, l’Ipo di Reddit ha registrato una forte domanda con richieste di sottoscrizione superiori di quattro a cinque volte, indicando un potenziale successo al debutto in Borsa.

Reddit: chi sono i maggiori azionisti

Reddit ha come suo maggiore azionista Advance Publications, la società madre di Condé Nast, nota per riviste come il New Yorker, Vogue e Wired. Altri nomi di spicco nell’azienda includono il Ceo di OpenAI, Sam Altman, che prima dell’IPO possedeva circa l’8,7% del social media tramite entità affiliate, posizionandosi come il terzo maggiore azionista dopo la società cinese Tencent.

Cos’è Reddit

Reddit è una piattaforma di social media che permette agli utenti di condividere e discutere su una vasta gamma di argomenti tramite post e commenti. Fondata nel 2005 da Steve Huffman e Alexis Ohanian, Reddit è diventata una delle più grandi comunità online al mondo. La sua struttura si basa su “subreddit“, ciascuno dedicato a un argomento specifico, consentendo agli utenti di trovare e partecipare a discussioni su praticamente qualsiasi cosa. Nel corso degli anni, Reddit ha svolto un ruolo significativo nella diffusione di contenuti virali, nel promuovere discussioni importanti e nell’influenzare le tendenze culturali.

Reddit attualmente registra 73 milioni di utenti unici attivi ogni giorno, e oltre 100.000 community attive.