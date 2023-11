Grandi ristoranti: per 50 Top Italy Massimo Bottura (Osteria Francescana) è il n.1

Imbattibile lo chef de l’Osteria Francescana. Lo seguono a ruota Mauro Uliassi a Senigallia e l’Enoteca Pinchiorri a Firenze. L’elenco del 50 migliori grandi ristoranti italiani

Miete sempre più successi Massimo Bottura con la sua celebrata Osteria Francescana a Modena. Fresco di essere stato posto recentemente al vertice della ristorazione italiana dalla Guida del Gambero Rosso assieme a Niko Romito di Castel di Sangro ora viene consacrato come il numero uno della Categoria grandi ristoranti da 50 Top Italy, la guida online del meglio del Made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali firmata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Sul secondo podio si attesta Mauro Uliassi a Senigallia e sul terzo l’Enoteca Pinchiorri, a Firenze, guidata in cucina da Riccardo Monco e Alessandro della Tommasina.

A seguire in quarta posizione D’O di Davide Oldani, a Cornaredo; in quinta posizione Duomo di Ciccio Sultano, a Ragusa; in sesta Enrico Bartolini MUDEC, a Milano. La top ten prosegue quindi con Daní Maison di Nino Di Costanzo, a Ischia in settima posizione; in ottava Le Calandre a Rubano, della famiglia Alajmo; in nona la Taverna Estia a Brusciano, della famiglia Sposito. Chiude la top ten Il Pagliaccio di Anthony Genovese, a Roma.

Per gli amanti delle statistiche la Lombardia è la regione più rappresentata nella guida per i Grandi ristoranti con 9 locali, seguita dalla Campania con 8 e dal Veneto con 6.

“Abbiamo suddiviso i migliori ristoranti della Penisola – dichiarano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – secondo tipologia di locale e fascia di prezzo, in quattro classifiche: Grandi Ristoranti, Cucina d’Autore, Luxury, Trattorie e Bistrò Moderni. I Grandi Ristoranti senza limite di spesa e la Cucina d’Autore con un limite di spesa intorno ai 120 euro; la categoria Luxury, che presenteremo il 29 novembre, comprende quei ristoranti di alto livello e con uno standard di servizio elevato, presenti all’interno di Hotel, Relais, Residenze di Charme. Le Trattorie e Bistrò Moderni, infine, compongono la spina dorsale della ristorazione italiana: aziende familiari, spesso aperte da diverse generazioni. Il tutto per avere, sempre di più, un occhio attento alla spesa e alla tipologia di locale che si vuole scegliere, e per essere quanto più chiari e diretti verso i consumatori”.

Un format agile e diretto, quello di 50 Top Italy, che mette in luce un elemento fondamentale per i clienti, quello della spesa e, proprio in base alla spesa, è redatta la guida dei ristoranti, dividendoli per fasce di prezzo.

La Classifica Completa di Grandi Ristoranti 2024 di 50 Top Italy

1 Osteria Francescana – Modena, Emilia-Romagna

2 Uliassi – Senigallia (AN), Marche

3 Enoteca Pinchiorri – Firenze, Toscana

4 D’O – Cornaredo (MI), Lombardia

5 Duomo – Ragusa, Sicilia

6 Enrico Bartolini MUDEC – Milano, Lombardia

7 Daní Maison – Ischia (NA), Campania

8 Le Calandre – Rubano (PD), Veneto

9 Taverna Estia – Brusciano (NA), Campania

10 Il Pagliaccio – Roma, Lazio

11 Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN), Marche

12 Del Cambio – Torino, Piemonte

13 Andrea Aprea – Milano, Lombardia

14 Piazza Duomo – Alba (CN), Piemonte

15 Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (MN), Lombardia

16 Angelo Sabatelli Ristorante – Putignano (BA), Puglia

17 Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM), Lazio

18 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico (BZ), Trentino-Alto Adige

19 Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona, Veneto

20 Krèsios – Telese (BN), Campania

21 La Tana Gourmet – Asiago (VI), Veneto

22 Colline Ciociare – Acuto (FR), Lazio

23 Agli Amici – Udine, Friuli-Venezia Giulia

24 La Peca – Lonigo (VI), Veneto

25 Lido 84 – Gardone Riviera (BS), Lombardia

26 Il Luogo di Aimo e Nadia – Milano, Lombardia

27 Qafiz – Santa Cristina d’Aspromonte (RC), Calabria

28 Materia – Cernobbio (CO), Lombardia

29 Ristorante Berton – Milano, Lombardia

30 AALTO – Milano, Lombardia

31 La Torre del Saracino – Vico Equense (NA), Campania

32 La Madia – Licata (AG), Sicilia

33 Ristorante Andreina – Loreto (AN), Marche

34 Laite – Sappada (UD), Friuli-Venezia Giulia

35 Ristorante Romano – Viareggio (LU), Toscana

36 El Molin – Cavalese (TN), Trentino-Alto Adige

37 Antica Osteria Cera – Campagna Lupia (VE), Veneto

38 Caino – Montemerano (GR), Toscana

39 Il Faro di Capo d’Orso – Andrea Aprea – Maiori (SA), Campania

40 Senso Alfio Ghezzi Mart – Rovereto (TN), Trentino-Alto Adige

41 Retroscena – Porto San Giorgio (FM) , Marche

42 Palazzo Petrucci – Napoli, Campania

43 Bracali – Ghirlanda (GR), Toscana

44 Per Me Giulio Terrinoni – Roma, Lazio

45 Aqua Crua – Barbarano Vicentino (VI), Veneto

46 Impronta d’Acqua – Lavagna (GE), Liguria

47 Pashà – Conversano (BA), Puglia

48 Il Buco – Sorrento (NA), Campania

49 Accursio – Modica (RG), Sicilia

50 Volta del Fuenti by Michele De Blasio – Vietri sul Mare (SA), Campania