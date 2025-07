Imprese pubbliche in Borsa: da Leonardo a Eni ed Enel e da Fincantieri a Poste e Terna, quanto valgono le 13 società del Mef

Rapporto del Centro studi CoMar sul primo semestre in Borsa delle 13 società a controllo pubblico. Chi guadagna e chi perde

Imprese pubbliche in Borsa: quanto valgono? Al 1° luglio 2025, le 13 società del Mef quotate capitalizzavano in Borsa 263,5 miliardi di euro, il 28,5% del peso dell’intero listino; il 19,1% in più, pari a 42,2 miliardi, rispetto alla capitalizzazione di gennaio che era di 221,2 miliardi di euro. I dati emergono dall’ultimo Osservatorio del Centro studi CoMar.

L’andamento azionario delle partecipate statali è superiore a quello complessivo della Borsa, il cui indice nel primo semestre è cresciuto del 13,9%, passando da una capitalizzazione totale di 810,6 miliardi di euro al gennaio 2025 ad una di 923,7 miliardi di euro a inizio luglio, con un incremento di 113,1miliardi. Questo risultato è dovuto al trascinamento positivo soprattutto di Fincantieri, Leonardo, Poste Italiane, Italgas, Snam, Enel.

Le tredici società dello Stato quotate, attive nella finanza, nell’industria e nei servizi sono Banca Mps, Enav, Enel, Eni, Fincantieri, Italgas, Leonardo, Poste Italiane, Raiway, Saipem, Snam, STMicrolectronics, Terna. Secondo l’elaborazione di CoMar il valore teorico totale della quota che lo Stato detiene nelle sue tredici società è di 89,8 miliardi di euro, al primo luglio 2025.

Guardando alle singole partecipate sul fronte della capitalizzazione in valori assoluti: a inizio luglio 2025, le maggiori sono di Enel con 83,4 miliardi di euro (che da sola pesa per più del 9% del totale del listino, consolidando sempre più il suo primo posto), Eni con 43,4 miliardi (4,7% del listino, con una decrescita del suo peso specifico), Leonardo con 26,6 miliardi (2,8%, in progressivo rafforzamento negli ultimi semestri), Poste Italiane con 23,7 miliardi (2,5%, in crescita costante, regolare), Stmicrolectronics con 23,1 miliardi (2,5%, da tempo in fase riflessiva), Terna con 17,6 miliardi (1,9%) e Snam con 17,2 miliardi (1,8%), Banca Mps, con 8,8 miliardi di capitalizzazione (0,9% del listino), Italgas con 5,8 miliardi di capitalizzazione (0,6% del listino), Fincantieri con 5,1 miliardi di capitalizzazione (0,56%), Saipem con 4,5 miliardi di capitalizzazione (0,5% del listino), seguite da Enav e Raiway.

Imprese pubbliche in Borsa: le cifre

Le crescite maggiori delle capitalizzazioni nel primo semestre sono state di Fincantieri (+129,5%), Leonardo (+77,6%), Poste (+33,7%), Italgas (+33,6%), Snam (+20%), Enel (+19,3%). In territorio negativo, invece, Enav (-3,5%, equivalenti ad un calo di 79 milioni di euro) e Saipem (-8,1%, in diminuzione di 400 milioni).

Il valore della quota pubblica è di 19,6 miliardi di euro per Enel, di 15,2 miliardi per Poste, di 13,8 miliardi per Eni, di 11,5 per Stmicrolectronics, di 8 miliardi per Leonardo, superiore ai 5 sia per Snam che per Terna, di 3,6 per Fincantieri, di 2,3 per Italgas, di 1,5 per Saipem; poco sopra il miliardo per Enav e Raiway, cui si unisce Banca Mps, dopo le recente cessione del 15% del capitale sociale da parte del Mef.