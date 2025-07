Golden power sull’Ops Unicredit-Banco Bpm: Salvatore Rossi ne smonta i due presupposti fondamentali

Quali saranno i reali effetti del pronunciamento della Ue e del Tar sul Golden power applicato all’Ops di Unicredit su Banco Bpm non l’ha ancora capito nessuno ma una cosa è chiara: i presupposti del Golden power messo in campo dal Governo non hanno senso comune, come dimostra l’analisi dell’ex Direttore generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi

Nessuno ha ancora capito quali saranno esattamente gli effetti sull’Ops Unicredit-Banco Bpm del pronunciamento critico della Ue sul Golden power e di quello del Tar ma due aspetti sono chiari fin da ora:1) i divieti del Golden power hanno oggettivamente zavorrato fino forse a neutralizzarla l’operazione della banca guidata da Andrea Orcel; 2) i presupposti del Golden power, nella concezione del Governo, evidenziano un paio di difetti che si vedono a occhio nudo. E’ quanto mette in luce un acuto intervento su “La stampa” dell’ex Direttore generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi. Il primo difetto dei divieti del Golden power è pensare che la sicurezza nazionale del risparmio ci sia solo se a gestirlo è una banca italiana, ma questo cozza contro la realtà perché – osserva giustamente Rossi – non conta la nazionalità di chi gestisce il risparmio ma il fatto che al risparmio venga assicurato il maggior rendimento e la maggior tranquillità possibile. Secondo difetto: il Governo considera Unicredit una società straniera perché la maggior parte delle sue azioni sono in mani straniere ma “la nazionalità è data dal luogo in cui quell’impresa ha la sua testa e, da questo punto di vista, è fuor di dubbio che Unicredit sia italiana”. I ragionamenti di Rossi sono cristallini, il resto è ideologia e sete di potere.