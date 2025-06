Carta d’identità cartacea: da agosto 2026 non sarà più valida. Come sostituirla e cosa fare per avere la nuova carta elettronica

Addio alla carta d’identità cartacea. Dal 3 agosto 2026, saranno valide solo le carte elettroniche, conosciute come Cie. Il regolamento europeo 1157 impone l’armonizzazione al documento elettronico per tutti i paesi membri dell’Unione

Un anno di tempo e la carta d’identità cartacea non avrà più alcun valore. Dal 3 agosto 2026, per motivi di sicurezza e in ottemperanza al regolamento europeo 2019/1157, non sarà più valida per l’espatrio, a prescindere dalla data di scadenza riportata. Sarà sostituita dalla Cid, la versione elettronica, già disponibile dal 2019. Il motivo? Il documento d’identità cartaceo non dispone della tecnologia MRZ (Machine Readable Zone), ossia l’area di lettura ottica che contiene informazioni sull’identità leggibili dalle macchine, di cui è invece provvisto il suo corrispettivo elettronico.

Carta d’identità cartacea: come sostituirla

È possibile recarsi già da subito nei comuni di residenza per provvedere alla sostituzione del documento. Gli stessi stanno esortando i propri cittadini a farlo per tempo al fine di veicolare meglio i flussi ed evitare che tutti provvedano all’ultimo momento. Non ci sono stime ufficiali di quanti documenti cartacei ci siano ancora in circolazione, per questo motivo è utile adoperarsi con anticipo. Si raccomanda di procedere alla sostituzione anche se non è stata raggiunta la data di scadenza del documento stesso. L’unico limite ormai vincolante è quello del 3 agosto 2026, data in cui ogni documento in versione cartacea cesserà di essere conferme alle normative europee, e quindi italiane.

Come avere la nuova carta d’identità elettronica

Per potere sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronica, sarà necessario prendere un appuntamento all’ufficio anagrafe, portare al comune una fototessera con le dimensioni adeguate, restituire il vecchio documento cartaceo e fornire il codice fiscale. In circa sei giorni, il nuovo documento sarà spedito alla propria abitazione. Il costo complessivo dell’operazione è di 22 euro.