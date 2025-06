Pane e Panettieri d’Italia: il Piemonte fa man bassa dei premi qualità, a Mantova il panettiere emergente dell’anno

La nuova Guida Pane e Panettieri d’Italia 2026 del Gambero Rosso traccia un quadro di un settore in pieno fermento. 614 i panifici recensiti, 95 le new entry totali e 2 nuovi Premi Speciali lungo tutto l’arco della penisola.

I consumatori apprezzano sempre di più un buon pane frutto di esperienza artigianale e di ricerca di materie prime. Lo testimonia la nuova Guida Pane e Panettieri d’Italia 2026 del Gambero Rosso che registra un aumento degli esercizi premiati con i Tre Pani (65), con 3 nuovi ingressi rispetto alla precedente edizione. In totale sono 614 i panifici recensiti, 95 le new entry totali e 2 nuovi Premi Speciali lungo tutto l’arco della penisola. Insomma, il mondo dell’arte bianca è in pieno fermento: negli ultimi anni ha messo in discussione i vecchi paradigmi, dimostrando che per fare bene il pane si può cambiare rotta rispetto al passato e perseguito obiettivi più sostenibili, a tutela dell’ambiente e degli attori coinvolti nella filiera. I panifici recensiti lungo la penisola sono stati 614, in aumento rispetto all’edizione precedente. Si è impreziosita anche la rosa dei Tre Pani – massimo riconoscimento considerando materia prima, lavorazione e concept – che passano a 65, con 3 nuovi ingressi. Aumentano anche i Premi Speciali, passando dai precedenti 3 agli attuali 5: Panettiere emergente, Pane e Territorio, Bakery dell’anno, Pane tipico e Pane dell’anno.

Cambiano i calendari di apertura, le pagnotte si prenotano per ridurre gli sprechi e gestire meglio il lavoro, si vende il pane al giusto prezzo, si valorizza quello vecchio. Insomma, col pane si fa politica, il pane è politica. E mai come quest’anno il pane ha dimostrato la sua forza interdisciplinare”, commenta Annalisa Zordan, curatrice della Guida.

I Tre Pani

In testa alla classifica il Piemonte (10 esercizi premiati, di cui 1 new entry). Seguono la Lombardia (9) e il Lazio (8).

Le 3 novità sono:

Ribotta – Barge (CN) – Piemonte

Tocio di Giulia Busato – Noale (VE) – Veneto

Farina del mio sacco – Atessa (CH) – Abruzzo

I Premi Speciali

Panettiera emergente: Chiara Regattieri di Tipo Due Forno Contemporaneo – Mantova – Lombardia

Pane e territorio: Il Forno di San Leo – San Leo (RN) – Emilia-Romagna

Bakery dell’anno: Coce – Parma – Emilia-Romagna

Pane tipico: Panequaglia – Sant’Urbano (PD) – Veneto

Pane dell’anno: Frangipane forno e cucina – Milazzo (ME) – Sicilia