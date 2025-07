Accordo tra Cdp e Assifact: un miliardo per Pmi e Mid-Cap

Con la firma della Convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Italiana per il Factoring, banche e intermediari finanziari potranno accedere alla nuova provvista per acquisire i crediti delle imprese

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Cdp.

Un miliardo di euro per sostenere il sistema produttivo italiano favorendo l’accesso al credito e il rafforzamento della liquidità delle imprese più piccole. È quanto previsto dalla nuova Convenzione sottoscritta tra Cassa Depositi e Prestiti e Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring.

Grazie all’accordo annunciato oggi, CDP metterà a disposizione un Plafond dedicato al factoring a cui potranno accedere banche e intermediari finanziari per acquisire i crediti commerciali dalle imprese, potendo così erogare tramite la provvista CDP un finanziamento a fronte del credito ceduto. L’iniziativa consentirà in questo modo a PMI e Mid-Cap di ottenere nuova finanza per esigenze di breve periodo ma anche per avviare nuove attività.

L’impegno di CDP e Assifact a supporto del mercato del factoring rappresenta una modalità concreta per rispondere efficacemente alle esigenze di capitale circolante delle aziende e dare un sostegno reale allo sviluppo economico del Paese.

L’operazione è in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2027 di CDP che puntano a favorire la competitività delle imprese italiane attraverso strumenti a supporto dei fabbisogni finanziari di breve termine e un miglioramento dell’accesso al credito, in particolare per le PMI.

Dal 2009, grazie ai “Plafond di liquidità”, CDP ha messo a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari 30 miliardi per favorire la crescita e gli investimenti di oltre 75.000 aziende.

Livio Schmid, Responsabile Istituzioni Finanziarie di CDP, ha dichiarato: “La convenzione siglata oggi rappresenta un ulteriore elemento a conferma del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti sempre più orientato verso lo sviluppo delle imprese di minori dimensioni, che costituiscono una componente essenziale del sistema produttivo italiano. Attraverso strumenti come il Plafond Factoring, CDP, grazie alla collaborazione con Assifact, faciliterà l’accesso a nuove risorse finanziarie, promuovendo competitività, innovazione e capacità di investimento delle imprese, con l’obiettivo di contribuire in maniera sempre più incisiva allo sviluppo sostenibile e duraturo del Paese”.

“Il factoring – sottolinea Alessandro Carretta, Segretario Generale Assifact – rappresenta uno straordinario strumento di gestione finanziaria per le imprese, che ha saputo mantenere negli anni, anche nelle fasi congiunturali più complesse, un impegno costante per il finanziamento e la gestione del capitale circolante delle imprese. Grazie allo smobilizzo dei crediti commerciali, le imprese possono fruire di liquidità immediata, migliorare il cash flow e concentrarsi sulla crescita, riducendo il rischio legato ai ritardi nei pagamenti e alle insolvenze. Questa convenzione con CDP rappresenta un ulteriore passo avanti per valorizzare il ruolo strategico del factoring a sostegno della crescita delle imprese italiane, in particolare quelle di minori dimensioni, favorendo l’accesso al credito”.