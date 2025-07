Torino sempre più capitale dell’innovazione. Il ruolo di Intesa Sanpaolo

Secondo l’ultimo Global Startup Ecosystem Report 2025 il capoluogo piemontese ha fatto un balzo in classifica, in controtendenza con i competitor europei. Le iniziative legate alla banca e alla Fondazione

il legame tra Torino e Gruppo Intesa San Paolo è sempre stato stretto e si è intensificato attraverso Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione Compagnia di San Paolo, che hanno contribuito a fare del capoluogo piemontese un centro specializzato nell’innovazione a livello italiano ed internazionale.

In controtendenza rispetto ad altre città europee, secondo l’ultimo Global Startup Ecosystem Report 2025 (GSER 2025) l’ecosistema innovativo di Torino continua infatti a crescere e risulta oggi tra i migliori 80 al mondo e tra i Top 35 in Europa per performance delle startup tecnologiche.

Torino entra nella top 80 mondiale

Il GSER, giunto alla sua tredicesima edizione, analizza 5 milioni di aziende innovativee oltre 350 ecosistemi a livello mondiale, offrendo una panoramica completa sustartup, tendenze e tecnologie. Anche quest’anno, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione Compagnia di San Paolo e Startup Genome hanno collaborato per analizzare e valorizzare l’ecosistema imprenditoriale di Torino nel Report.

Ed è appunto emerso che tra le città europee, Torino è quella il cui ecosistema innovativo, nel 2024, ha registrato una delle crescite maggiori, passando tra le prime 80 al mondo, dalposizionamento 81-90 a quello 71-80 a livello globale. Il capoluogo piemontese risulta inoltre fra i Top 35 European Ecosystem in Performance, classifica realizzata valutando le dimensioni e le prestazioni di un ecosistema in base al valore accumulatodalle startup tecnologiche attraverso exit e funding,

“Intesa Sanpaolo Innovation Center ha contribuito a trasformare Torino in un ecosistema dell’innovazione riconosciuto a livello internazionale”, ha commentato Paola Angeletti, Group Chief Sustainability Officer di Intesa Sanpaolo e Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

“Il riconoscimento di Torino come Capitale Europea dell’Innovazione da parte della Commissione Europea e le 56 posizioni scalate nel ranking globale di Startup Genome negli ultimi cinque anni testimoniano l’efficacia degli interventi coraggiosi messi in campo dagli ecosystem developer locali – tra cui la nostra Fondazione – con l’obiettivo di posizionare Torino sulla mappa mondiale degli ecosistemi dell’innovazione”, ha aggiunto Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

La valutazione nel dettaglio

Nel contesto europeo, segnato da una generale contrazione, Torino si distingue dunque registrando un aumento del 19% dell’Ecosystem Value. La città sta infatti rapidamente consolidando il proprio ruolo come polo emergente dell’innovazione, in particolare nei settori Smart City, AI & Big Data e Space-tech. Il riconoscimento come European Capital of Innovation 2024–2025, l’istituzione del centro nazionale AI4I, l’organizzazione dell’Italian Tech Week e la presenza del polo tecnologico Galaxia – National Aerospace Technology Transfer Hub sostenuto anche da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Neva SGR e Fondazione Compagnia di San Paolo per portare sul mercato globale le innovazioni più rivoluzionarie della Space Economy– hanno supportato e continuano a supportare il consolidamento dell’ecosistema.