Sinner, esordio facile a Cincinnati 2025: stende Galan, al terzo turno lo aspetta Gabriel Diallo. Data e orario del prossimo incontro

Per Sinner esordio sul velluto a Cincinnati 2025: sconfitto il colombiano Galan, ora l’attende Gabriel Diallo. Data e orario del prossimo incontro

C’è Gabriel Diallo all’orizzonte di Jannik Sinner che, nella partita d’esordio al Masters 1000 di Cincinnati 2025, debutta sul velluto. Sinner, infatti, stende il colombiano Daniel Galan in due set concedendogli solo due game (6-1 6-1). L’Italtennis registra però l’uscita di scena immediata di Lorenzo Musetti, il secondo miglior azzurro per ranking, che cede al tie break del terzo set al francese Bonzi. “L’esordio? I match sono sempre difficili e non sapevo bene che cosa aspettarmi, per questo sono molto contento”, ha commentato Sinner, al termine della gara, nell’intervista sul campo.

Sinner: data e orario del prossimo incontro con Diallo

Al terzo turno, lunedì 11 agosto, Sinner affronterà il 23enne canadese Gabriel Diallo (numero 35 Atp), che ha battuto l’argentino Sebastian Baez in due set, col punteggio di 7-5, 6-3. Orario e campo, però, saranno comunicati nelle prossime ore. L’unico dato certo è che la programmazione giornaliera inizia a partire dalle 17 (ora italiana). La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (per abbonati) su Sky (che detiene i diritti per la messa in onda).

Sinner: dopo l’Us Open giocherà l’Atp 500 di Pechino

Dopo l’Us Open, e per il terzo anno di fila, il numero 1 al mondo parteciperà al China Open Atp 500 che si gioca a Pechino dal 25 settembre. Gli organizzatori hanno postato un video di Sinner che conferma la sua partecipazione al torneo dove ha un bilancio di nove vittorie ed una sconfitta: ha vinto l’edizione 2023 battendo Daniil Medvedev mentre ha perso la finale 2024 con Alcaraz. E proprio dell’italiano e dello spagnolo ha parlato il russo in un’intervista al sito Atp: “Jannik e Carlos stanno giocando in modo incredibile, sono i primi due al momento, ma mai sottovalutare un terzo che arriverà a sfidarli”. L’ex numero 1 ha pagato a caro prezzo l’ascesa dei due giovani, che hanno preso a batterlo con regolarità, ma riandando al passato ha sottolineato che quando Roger Federer e Rafael Nadal stavano dominando il circuito “tutti pensavano che si sarebbero divisi tutti gli Slam, ma poco più tardi è arrivato quel tennista serbo e ne ha vinti più di loro”, con un chiaro riferimento a Novak Djokovic.

Cincinnati 2025: uscita di scena per Musetti

L’Italtennis deve invece registrare l’uscita di scena immediata di Lorenzo Musetti, il secondo miglior azzurro per ranking. Non amante del cemento, e in un clima pesante per il caldo e l’umidità, il toscano si è trovato a combattere quasi tre ore col francese Benjamin Bonzi, cedendo al tie break del terzo set. Si tratta del secondo italiano, dopo Matteo Arnaldi venerdì, ad arrendersi al transalpino numero 63 al mondo. Nella notte italiana, era subito uscito di scena Mattia Bellucci, che era all’esordio nel torneo in Ohio. Il 24enne lombardo ha ceduto con un doppio 6-7 al bosniaco Damir Dzumhur. Nei match di apertura del sabato negli Usa, è arrivata la sconfitta immediata di Musetti, che a Cincinnati invece cercava continuità dopo un mese senza troppi sorrisi.

Reduce dalle rapide uscite di scena a Wimbledon e a Washington e dalla sconfitta al terzo turno nel Masters 1000 di Toronto, il carrarino numero 10 al mondo si è trovato di fronte Bonzi, avversario risultato indigesto. Dopo aver perso 7-5 il primo set il francese si è fatto sotto, imponendosi 6-4 nel secondo e 7-6 al terzo, dopo oltre due ore e tre quarti di lotta nel caldo con tanta umidità. Nel game decisivo, l’equilibrio si è rotto sul 4-4, quando il francese centra un mini-break poi nei due successivi servizi ha chiuso il conto. Come Musetti, poca strada ha fatto anche un’altra testa di serie, il norvegese Casper Ruud (numero 13), battuto in tre set (6-7, 6-4, 6-2) dal francese Arthur Rinderknech, mentre il danese Holger Rune (numero 9 Atp) è passato al terzo turno sconfiggendo il russo Safiullin.