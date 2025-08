Sinner, sorteggio Cincinnati 2025: debutto nel weekend e possibile derby con Musetti ai quarti. Ecco il tabellone

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Cincinnati (7-18 agosto), ultimo grande appuntamento prima dello Us Open. Sinner debutta contro Kopriva o un qualificato e potrebbe affrontare Musetti nei quarti

Il Masters 1000 di Cincinnati 2025, settima tappa della stagione tra i tornei “mille”, è pronto a prendersi la scena dal 8 al 18 agosto. L’edizione 2025 si presenta con un tabellone ancora più ricco rispetto al passato: 96 giocatori in gara, un impianto ampliato con 31 campi grazie a un investimento da 260 milioni di dollari e, soprattutto, un numero uno del mondo da battere. Si tratta ovviamente di Jannik Sinner, tornato in campo dopo la trionfale finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, anche lui atteso al rientro dopo aver saltato i tornei canadesi di Montreal e Toronto.

Ma Cincinnati non è solo Sinner: per la prima volta l’Italia si presenta con cinque teste di serie nel torneo maschile. In campo anche LorenzoMusetti (8), Flavio Cobolli (15), Luciano Darderi(30) e Lorenzo Sonego (32).

Sinner quando gioca a Cincinnati? Possibile derby ai quarti

Sinner arriva a Cincinnati forte del titolo conquistato un anno fa e da ben 61 settimane in vetta al ranking Atp. Il suo debutto nel torneo avverrà nel weekend del 9-10 agosto contro il vincente tra Vit Kopriva e un qualificato. Il cammino dell’altoatesino, però, si preannuncia impegnativo: al terzo turno potrebbe affrontare uno tra Goffin, Diallo o Bez, mentre agli ottavi è probabile un incrocio con Tommy Paul o Machac.

I riflettori sono puntati sul possibile quarto di finale tutto italiano contro Musetti, reduce da una buona stagione sul cemento. Nel lato di tabellone di Sinner ci sono anche nomi di spicco come Taylor Fritz, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Frances Tiafoe e Cobolli tutti potenziali avversari tra i quarti e la semifinale.

Tra gli altri italiani presenti figurano Matteo Arnaldi, che affronterà Bonzi, e Mattia Bellucci, sorteggiato contro Dzumhur. Cobolli potrebbe debuttare contro Nishioka o un qualificato, Darderi contro Comesana o Munar, mentre Sonego se la vedrà con Fearnley o Bergs. Musetti, invece, esordirà contro il vincente tra Arnaldi e Bonzi.

Cincinnati 2025: sfida Sinner-Alcaraz possibile solo in finale

Carlos Alcaraz, finalista a Wimbledon e seconda testa di serie a Cincinnati, è posizionato nella parte opposta del tabellone rispetto a Sinner. Lo spagnolo esordirà contro Dzumhur o l’italiano Mattia Bellucci, poi potrebbe affrontare Griekspoor al terzo turno e De Minaur nei quarti di finale. In semifinale potrebbe trovare Alexander Zverev o Ben Shelton, mentre l’eventuale rivincita con Sinner è prevista solo in finale. Non ci sarà invece Novak Djokovic, forfait dell’ultima ora: il serbo ha deciso di concentrare le energie direttamente sugli Us Open.

Cincinnati: montepremi, premi e punti Atp

Oltre alla gloria, a Cincinnati ci sono in palio premiimportanti. Solo per la partecipazione, i giocatori incassano 35.260 dollari. Il passaggio al terzo turno garantisce 60.400 dollari, mentre arrivare agli ottavi vale 103.225 dollari. I quarti di finale premiano con 189.075 dollari, la semifinale con 332.160. In finale, il finalista guadagna 597.890 dollari, mentre il vincitore porta a casa 1.124.000 dollari.

Per Sinner, però, la posta in gioco è doppia: oltre ai premi in denaro, deve difendere i 1000 punti Atp conquistati un anno fa. Ogni risultato inferiore alla vittoria comporterà una perdita di punti nel ranking mondiale, rendendo il torneo ancora più importante per il numero uno.

Wta Cincinnati: fuori Cocciaretto e Trevisan, resta Paolini

Nel tabellone femminile, invece, l’Italia registra due eliminazioni immediate: Martina Trevisan è stata battuta da Sierra in due set (6-3 6-4), mentre Elisabetta Cocciaretto ha perso con un doppio 6-4 contro Hon. L’unica azzurra ancora in corsa è Jasmine Paolini.