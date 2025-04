Farmaci, Trump caccia il responsabile vaccini alla Fda: crollano i titoli Usa. Timori per la sicurezza sanitaria

Farmaci e titoli Usa: Peter Mark, figura chiave nella supervisione dei vaccini, prima di andar via ha citato contrasti con le opinioni di Robert F. Kennedy Jr, neo Segretario della Salute scelto da Trump e storico critico dei vaccini

Le azioni delle case farmaceutiche statunitensi sono crollate ieri dopo la notizia che il massimo responsabile dei vaccini della Food and drug administration, Peter Marks, è stato costretto a dimettersi generando profonda incertezza sul futuro dei vaccini e delle terapie geniche all’avanguardia.

Il settore farmaceutico e biotecnologico Usa a dire il vero è sotto pressione da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca all’inizio di quest’anno perché, tra i numerosi provvedimenti sul tavolo, sta anche intraprendendo una revisione delle agenzie sanitarie federali. In più ora si sono aggiunti timori che i vasti piani di Trump in materia di dazi riguarderanno anche i farmaci, tradizionalmente esclusi da tali imposte.

Peter Mark, figura chiave nella supervisione della revisione e dell’approvazione dei vaccini e di altri farmaci, nel dimettersi ha citato contrasti con le opinioni il neo Segretario della Salute e dei Servizi Umani scelto da Trump, Robert F. Kennedy Jr, storico critico dei vaccini. Secondo fonti di Bloomberg a conoscenza delle discussioni, Marks ha dichiarato ai colleghi che gli è stato chiesto sui due piedi di decidere se dimettersi o essere licenziato.

Il cambiamento crea incertezza anche per l’industria farmaceutica, un settore altamente regolamentato. Ieri a Wall Street le aziende farmaceutiche hanno reagito con cali dolorosi alla notizie delle dimissini di Marks. Le azioni di Moderna sono scese fino al 14% nelle contrattazioni, mentre l’SPDR S&P Biotech ETF ha perso fino al 6%. Altri produttori di vaccini e farmaci come le terapie geniche hanno visto le loro azioni scendere, tra cui Novavax, BioNTech e Sarepta Therapeutics.

Preoccupazioni per il processo scientifico

L’uscita di Marks dal Center for Biologics Evaluation and Research della Fda ha sollevato dubbi tra i dirigenti del settore, gli analisti di Wall Street e gli ex funzionari sanitari, che hanno dichiarato di essere preoccupati per la politicizzazione del processo scientifico e per il fatto che altri funzionari sanitari esperti potrebbero essere costretti ad andarsene.

Il cambiamento è un “significativo aspetto negativo” per la biotecnologia e la biofarmacia, che dipendono dall’indipendenza e dal rigore scientifico della Fda, ha affermato in una nota l’analista di Bmo Capital Markets Evan David Seigerman.”L’antiscienza e la politicizzazione della Fda vanno contro la missione dell’agenzia”, ​​ha affermato.

Medico che in precedenza ha lavorato nell’industria farmaceutica e come accademico alla Yale University, Marks è entrato a far parte della Fda nel 2012. È stato direttore del Cber per quasi un decennio e ha svolto un ruolo chiave nelle rapide approvazioni dei vaccini Covid durante la pandemia. La sua partenza rappresenta “la perdita di una leadership esperta presso la Fda” e l’industria biotecnologica è profondamente preoccupata che vengano “erosi gli standard scientifici, con un impatto generale sullo sviluppo di nuove terapie per combattere le malattie del popolo americano”, ha detto John Crowley , Ceo del gruppo dell’industria biotecnologica Bio, riporta Bloomberg.

Moncef Slaoui, investitore di capitale di rischio nel settore biotecnologico, ha detto che la partenza di Marks è un problema per l’agenzia, poiché lui era stato in prima linea nella regolamentazione di vaccini, prodotti biologici e terapie cellulari e geniche rivoluzionarie. “La mia opinione su Peter è che lui è un regolatore guidato dalla scienza anziché un regolatore guidato dai processi, ed è così che sono stati fatti progressi… È importante che i regolatori sostengano l’innovazione e il cambiamento”, ha affermato Slaoui.

Oltre al suo ruolo durante il Covid, Marks è diventato noto per aver sostenuto un approccio più rapido e flessibile nell’approvazione di nuovi trattamenti per le malattie rare, in particolare i medicinali genetici che mirano a curare i disturbi con una sola dose.

L’utilizzo dei vaccini nelle mani del no-vax Kennedy jr

Nella sua lettera di dimissioni, Marks ha sottolineato di essere disposto a collaborare con Kennedy per “affrontare le preoccupazioni del Segretario in merito alla sicurezza e alla trasparenza dei vaccini”. “Tuttavia è diventato chiaro che il Segretario non desidera la verità e la trasparenza, ma piuttosto una conferma subordinata delle sue informazioni errate e delle sue bugie” ha affermato Marks.

In un post sui social media, l’ex commissario della Fda, Robert Califf, per cui lavorava Marks, ha affermato che la descrizione del conflitto con Kennedy sulla disinformazione sui vaccini fatta dall’ex direttore del CBER “dovrebbe spaventare chiunque sostenga l’importanza delle prove per orientare le politiche e le decisioni dei pazienti”.

La posizione di Kennedy sui vaccini ha già iniziato a plasmare l’approccio del governo alla salute pubblica. Bloomberg ha riferito la scorsa settimana di documenti trapelati che descrivono un piano dell‘amministrazione Trump per tagliare quasi 28 miliardi di dollari in iniziative sanitarie globali. I tagli includono fondi per Gavi, un’alleanza per i vaccini che immunizza milioni di bambini contro malattie mortali. L’Hhs ha anche esaminato i finanziamenti per lo sviluppo di un vaccino contro l’influenza aviaria H5N1 da parte di Moderna, poiché un’epidemia tra uccelli e bovini ha colpito più stati.

Nel mezzo di un’epidemia di morbillo in Texas, il ministro della Salute ha sottolineato che i vaccini altamente efficaci contro la malattia sono una scelta personale e ha affermato che anche dosi elevate di vitamina A possono essere efficaci. I media hanno riferito che diversi bambini sono stati ricoverati in ospedale nello stato a causa della tossicità epatica dovuta a dosi elevate di vitamina. Un bambino è morto di morbillo in Texas per la prima negli Stati Uniti in un decennio.