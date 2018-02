Creval, i giorni della verità: -82% in Borsa in 7 mesi

Il Creval attende per oggi il via libera della Consob all’aumento di capitale da 700 milioni che partirà lunedì a prezzi di saldi dopo una catastrofe borsistica che in sette mesi ha quasi azzerato il valore del titolo.

Il Credito Valtellinese (Creval) attende per oggi il via libera della Consob al prospetto per l’aumento di capitale a prezzi di saldi: 10 centesimi ad azione. Ma la vera prova del fuoco sarà sul camponella giornata di lunedì quando tutti i riflettori verranno puntati sui diritti per l’acquisto delle nuove azioni a sostegno dell’aumento di capitale da 700 milioni di una banca che ha ormai un valore di Borsa inferiore ai 100 milioni.

La nuova mazzata di ieri, che in Borsa ha fatto perdere al titolo un altro 12,6%, porta il bilancio di questi mesi a Piazza Affari a livelli drammatici per il Creval, che in sette mesi ha perso la bellezza dell’82 per cento. Chi aveva un tesoretto di mille azioni, che il 14 luglio valevano 43.160 euro, ora si ritrova un capitale che vale solo 7.800 euro.

E purtroppo per i risparmiatori le tribolazioni non sono ancora finite, perchè il rischio di nuove ondate di vendita in concomitanza con l’aumento di capitale è purtroppo incombente ed è difficile da scongiurare.