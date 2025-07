Concorso Agenzia delle Entrate 2025: il Fisco è pronto ad assumere 2.700 funzionari. Come fare domanda

Concorso Agenzia delle Entrate 2025: il Fisco è pronto ad assumere a tempo indeterminato 2.700 funzionari da destinare alle attività giuridico-tributarie. Come fare domanda: sul sito dell’Agenzia e sul portale inPA pubblicato il nuovo bando per giovani laureati

Concorso dell’Agenzia delle Entrate 2025, nuovo bando per giovani laureati. L’obiettivo è assumere a tempo indeterminato 2.700 funzionari da destinare alle attività giuridico-tributarie. La selezione, che segue quelle già bandite quest’anno, spiega una nota, rientra nel piano assunzioni con cui il Fisco punta ad ampliare l’organico per potenziare le proprie strutture in tutta Italia.

Concorso Agenzia delle Entrate 2025: come fare domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 23.59 del prossimo 11 agosto, tramite il Portale unico “inPA” (poiché il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, il 10 agosto, è domenica). La selezione prevede un’unica prova scritta, che si svolgerà in base alle indicazioni che saranno pubblicate il 9 settembre 2025. Per partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o di un domicilio digitale.

Con il nuovo bando, dunque, sono 2.700 i laureati che saranno assunti a tempo indeterminato per svolgere attività ad alto contenuto specialistico in materia fiscale. Oltre alle conoscenze specifiche, ai neoassunti saranno richiesti impegno, affidabilità, attitudine al lavoro di squadra e al problem solving. In particolare, i nuovi funzionari saranno impiegati nell’assistenza e nella consulenza ai contribuenti, collaboreranno anche in chiave digitale alla gestione e all’erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, alle attività di verifica e ai controlli. Si occuperanno inoltre delle attività legate al contenzioso e alla riscossione.

Concorso Agenzia delle Entrate 2025: le sedi di destinazione

Dei 2.700 assunti, 555 saranno destinati alla Direzione regionale della Lombardia, 463 saranno ripartiti fra la Direzione regionale Lazio e gli uffici centrali, mentre 222 saranno assegnati alla Direzione regionale della Campania. A seguire, le Dr Puglia e Sicilia, che potranno contare ciascuna su 165 neoassunti e l’Emilia-Romagna, cui saranno assegnate 160 nuove leve. La ripartizione completa dei posti a livello regionale è indicata, nel dettaglio, sul bando, così come i titoli di studio richiesti. Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di un titolo conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente a una delle lauree richieste.