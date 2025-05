Consip: Assemblea degli azionisti approva il Bilancio 2024

Acquisti per oltre 28 miliardi di euro (+3%) attraverso 811mila contratti (+37%) tra 240mila imprese (+47%) e 14mila amministrazioni. Utile netto a 3,5 milioni di euro, in crescita valore della produzione (+4%), investimenti (+52%), liquidità (+4%)

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Consip.

L’Assemblea degli azionisti di Consip S.p.A., nella seduta del 15 maggio 2025, ha approvato il Bilancio 2024 della Società, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sintesi dei risultati dell’esercizio.

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 2023 2024 Var. % Valore della produzione (mln/€) 90,4 94,1 +4% Investimenti (mln/€) 4,2 6,3 +52% Liquidità (mln/€) 69,0 71,8 +4%

Il 2024 ha segnato per la Società l’avvio di un processo aziendale e culturale di cambiamento, caratterizzato da sfide complesse ma anche da importanti traguardi di riposizionamento.

Nel primo trimestre è stata avviata la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, in corrispondenza all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, con impatti significativi su processi e standard operativi. Nel secondo trimestre, si è avuta la cessazione dell’Organo Amministrativo, successivamente rinnovato dall’Assemblea nel luglio 2024.

Da fine luglio, l’impegno congiunto del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Management e di tutte le Persone della Società ha permesso di recuperare i ritardi accumulati, assicurando entro la fine dell’anno il pieno raggiungimento degli obiettivi su tutte le linee di attività.

Complessivamente, un piano di intervento – avviato già dal secondo semestre 2024 e declinato nel Piano Industriale 2025-2028 – che poggia le basi sull’investimento in Tecnologie e Persone, attraverso lo sviluppo dei sistemi informativi e dei laboratori della conoscenza e dell’innovazione della Società, valorizzando le competenze strategiche e facendone un punto di forza di una nuova offerta ad amministrazioni e imprese.

Gestione operativa

L’andamento dei principali indicatori operativi conferma il gradimento delle amministrazioni per l’offerta Consip, con un valore di spesa pubblica intermediata (c.d. “erogato”) che ha superato i 28,3 mld/€. Di questo importo, oltre 11 mld/€ derivano da acquisti tramite contratti “pronti all’uso”, mentre 17 mld/€ provengono da acquisti sui mercati digitali. Complessivamente il dato segna una crescita del +3% rispetto al 2023.

Per quanto riguarda i mercati digitali, si registra una crescita degli acquisti sul Mercato elettronico della P.A. (Mepa), che ha raggiunto un valore di circa 9,5 mld/€. Il Mepa si consolida sempre di più come il “punto di incontro” degli acquisti sottosoglia delle amministrazioni e delle imprese (di cui il 95% piccole e medie imprese). Questo risultato è favorito dalla vasta disponibilità di prodotti, con oltre 10 milioni di articoli presenti nei cataloghi delle oltre 240mila imprese abilitate sulla piattaforma.

Gestione produttiva

La crescita della performance operativa è stata sostenuta da una gestione efficiente che ha garantito un’offerta costante e diversificata integrando contratti e mercati digitali per rispondere in modo complementare alle diverse esigenze di acquisto delle amministrazioni.

Nel corso del 2024, sono state pubblicate 80 iniziative di gara, suddivise in 256 lotti per un valore bandito di 11,6 mld/€. Parallelamente, sono state aggiudicate 71 iniziative, articolate in 297 lotti per un valore aggiudicato di 13,9 mld/€.

Al 31 dicembre 2024, l’importo ordinabile su contratti Consip “pronti all’uso” è pari a 16,4 mld/€ (18 mld/€ valore medio annuo). L’offerta copre diversi settori strategici, tra cui ICT, Sanità, Energia e Utility, Building Management.

Gestione economica

Nel 2024, il valore della produzione ha raggiunto i 94,1 mln/€ (+4% rispetto al 2023), mentre l’utile netto si è attestato a 3,5 mln/€, per effetto di una gestione efficiente e prudente, di cui 2,4 mln/€ riversati al Bilancio dello Stato e 1,1 mln/€ destinati a riserva disponibile.

Parallelamente, gli investimenti hanno registrato una crescita significativa, passando da 4,2 a 6,3 mln/€ (+52% rispetto al 2023), a dimostrazione di una strategia orientata all’innovazione. Contestualmente, la liquidità ha evidenziato un aumento del 4%, che conferma la capacità della Società di sostenere il proprio sviluppo in modo autonomo, attraverso un’efficace gestione dei flussi di cassa e delle risorse finanziarie.

Principali fatti dell’esercizio 2024

· Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – il 18 luglio 2024 – che ha avviato immediatamente un percorso di riposizionamento della Società. A guidare questo cambiamento è un Piano strutturato su quattro aree tematiche: modello organizzativo e operativo, valorizzazione delle persone e ambiente di lavoro, ottimizzazione di processi e sistemi informativi, rafforzamento della reputazione e delle relazioni con gli stakeholder.

· Nuovo Piano Industriale 2025-2028, elaborato negli ultimi mesi dell’anno e approvato dal Consiglio di amministrazione il 19 dicembre 2024, definisce il percorso di riposizionamento della Società – attraverso 4 leve strategiche, 20 linee di intervento e 60 azioni di cambiamento – come:

leva di razionalizzazione della spesa pubblica in beni, servizi e lavori

punto di connessione tra la domanda della Pubblica Amministrazione e il sistema delle imprese

motore di sviluppo sostenibile per amministrazioni, imprese e territori.

Con un obiettivo di Piano che punta a un volume di acquisti di beni, servizi e lavori superiore a 120 mld/€, anche attraverso l’ingresso su nuovi mercati (lavori, sanità digitale, immobili pubblici, ricerca universitaria); il coinvolgimento di 14.000 amministrazioni e almeno 350.000 imprese (95% PMI), per più di 3 milioni di contratti.

· Ridisegno del sistema identitario (mission e valori, identità visiva)per sostenere il riposizionamento della Società e rifletterne i nuovi indirizzi strategici e valori.

· Nuovo Piano gare 2025, elaborato nel corso dell’anno e pubblicato lo scorso gennaio, che prevede 111 gare pubblicate, segnando un incremento del 35% rispetto alla media degli anni precedenti e l’introduzione di criteri innovativi o di nuove merceologie in almeno il 50% dei bandi di gara, e circa 100 gare aggiudicate. Le nuove gare beneficeranno anche dell’Accordo Consip-Cnel per l’individuazione del CCNL da indicare nella documentazione di gara, migliorando i servizi offerti ad amministrazioni, imprese e cittadini.

· Progettazione di nuovi modelli di gare “a progetto” per la riqualificazione della spesa pubblica su iniziative strategiche ed ecosistemi omogenei di amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini, integrando aggregazione della domanda e personalizzazione delle iniziative.

I primi casi di applicazione riguardano: la razionalizzazione della spesa per le università e gli enti di ricerca nell’ambito dell’Accordo Consip-Crui; il procurement per la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato nell’ambito dell’Accordo Mef-Consip-Agenzia del Demanio.

· Definizione di un nuovo approccio alle relazioni con gli stakeholder (istituzioni, amministrazioni, imprese, cittadini) fondato sulla condivisione e sul dialogo. Questo modello, profondamente rinnovato si basa su un concetto di accountability, ispirato alla logica della “casa di vetro”, promuovendo trasparenza e responsabilità nell’azione, per favorire un confronto costruttivo con le controparti.

Il 7 maggio 2025 si è tenuto il primo Market Day Consip, un percorso di incontri per rafforzare il dialogo fra amministrazioni pubbliche, associazioni e imprese.

· Avvio del processo di ridisegno della piattaforma di e-procurement orientata al cliente, puntando su innovazione ed evoluzione tecnologica, anche attraverso il ricorso all’Intelligenza Artificiale.