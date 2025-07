Areti in campo per fronteggiare ondata di calore nella Capitale

Sono 800 i tecnici impegnati. Potenziato il servizio e il monitoraggio delle reti elettriche

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso dal Areti.

Areti informa che l’incremento delle temperature degli ultimi giorni ha aumentato significativamente la domanda di energia elettrica della città di Roma fino ad arrivare ad una potenza massima distribuita di circa 2.100 MW (Megawatt), ben superiore ai consumi registrati negli anni scorsi, nello stesso periodo dell’anno.

Areti ha messo in campo 800 tecnici tra squadre operative in azione sul territorio h24, e tecnici impegnati nel monitoraggio, per garantire il pronto intervento in caso di distacchi provocati dalle elevate temperature, utilizzando dove necessario anche gruppi elettrogeni, la cui disponibilità è stata raddoppiata rispetto allo scorso anno. È stata predisposta anche una doppia “cabina di regia” per il monitoraggio e l’operatività del servizio nei mesi estivi, una dedicata all’analisi della rete e al monitoraggio delle squadre operative, l’altra si concentra sulla gestione dei processi legati alla fornitura e alla disponibilità di materiali per accelerare i tempi di intervento.

Aumentata anche la disponibilità dei generatori impiegati per le emergenze, dei quali alcuni sono ‘Power Station’: macchine specifiche per l’allaccio alla rete di Media Tensione.

Sono stati poi potenziati i turni della Sala Operativa che monitora la rete in tempo reale, una misura necessaria per consolidare le attività di controllo continuo, assicurando, maggiore tempestività nel flusso di informazioni e maggiore coordinamento delle squadre operative.

È importante anche il contributo dei singoli cittadini. Areti a tal proposito ha diffuso, tramite una campagna social, consigli utili per abbattere i consumi energetici, che ricorda, tra l’altro, come usare correttamente il condizionatore, concentrare l’uso della corrente elettrica durante le ore notturne e non utilizzare elettrodomestici ad alto consumo (lavatrici e lavastoviglie) simultaneamente. Applicando questi consigli è possibile, oltre a dare un contributo alla salvaguardia dell’ambiente, risparmiare fino al 40% dei costi in bolletta. Areti ricorda infine che è possibile inviare le segnalazioni sia tramite il sito di Areti (areti.it) sia contattando il numero verde 800 00 66 77, sempre attivo.

Dalla scorsa estate Areti, inoltre, ha lavorato costantemente per incrementare la resilienza dell’infrastruttura elettrica della città di Roma, eseguendo interventi di potenziamento e ampliamento sulle cabine secondarie e sulle reti di media e bassa tensione. In particolare, gli investimenti sono passati dai 316 milioni del 2024 ai 380 milioni del 2025 (con un aumento del 20%).